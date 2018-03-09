李嘉誠基金會資助社企項目 撥款港幣300萬予長屋設計

長屋設計3月8日宣佈獲李嘉誠基金會捐助，未來一年在五區推出「長安心長者安居維修計劃」，透過提供家居改善工程、設計及安裝復康器具，以提高區內長者家居之安全及提升長者的生活質素。

李嘉誠基金會慷慨撥款港幣300萬贊助，在深水埗、葵青區、觀塘、屯門及中西區，每區為200戶居住在私人舊樓(如：唐樓或40年樓齡以上)或自置公屋單位的獨居長者或夫婦同住長者，按家居評估及職業治療師的意見，根據需要提供以下家居改善工程：

 安裝扶手架

 加設燈位

 更換慳電膽或光管

 安裝加高式廁板

 設計及安裝復康器具

此計劃亦有助擴大長屋設計的青年學徒培訓，透過與職業訓練局(VTC)合作，首年培訓50位具安老知識的青年技工，協助長者家居維修。

長屋設計聯合創辦人雷煒程先生表示：「這計劃特意選取有經濟援助需要的基層和弱勢長者，他們或擁有自置物業，但因樓宇殘舊和經濟問題，無法負擔家居維修，以至家居環境遠較想像中差，充滿意外風險。我們透過今次的捐款，可以在短時間內為這群有需要而又被政策忽略的長者度身訂造改善設施，切實地幫助他們。」

香港在可見未來將進入一個『長者社群』急速增長階段，要在狹隘的生活空間及高昂的生活成本下，達致『居家安老』的理想，雷煒程認為需要更多的資源配套，令『居家安老』變得可以實行。 長屋設計主席張益麟先生表示：「李嘉誠基金會是次向『長屋設計』作出慷慨捐贈，為1000戶基層長者提供適切之家居維修服務，不單改善長者生活質素和減少家居意外，亦可支持和推動社會企業如『長屋設計』在港之可持續發展，擴大其營商揚善影響力，對香港之社會企業發展有莫大幫助。」

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