【全國兩會】央行：貨币政策松緊适度主要看實體經濟是否得到有效支持 M2不是一個精确衡量的工具

十三屆全國人大一次會議新聞中心定于3月9日(星期五)上午10時在梅地亞中心多功能廳舉行記者會，邀請中國人民銀行行長周小川，副行長易綱，副行長、國家外匯管理局局長潘功勝就“金融改革與發展”相關問題回答中外記者提問。

央行副行長易綱稱，穩健的貨币政策松緊适度，主要是針對金融貨币政策支持實體經濟而言的，要看實體經濟是否得到有效支持。 創新應該得到貨币信貸、股市、其他各種融資方式的支持。從流動性角度講，看市場利率是否平穩，準備金水平是否合适，各方面指标是否在合理範圍内。

今年的政府工作報告對M2也沒有量化的指标，市場深化和金融創新使得M2與經濟相關性比較模糊稱，預測性不确定。絕大多數國家都淡化M2作為預測目标。針對新情況和新時代發展要求，要更注意盤活信貸存量。

周小川同時表示，M2指标口徑總是在不斷變化，不是一個精确衡量貨币政策松緊的工具。假定M2口徑短期内變化不大，如果M2與名義GDP基本一緻的話，這就是不松不緊。更重要的指标還是要觀察通貨膨脹率和就業指标。未來應該逐漸從數量轉移到對價格的關注。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)