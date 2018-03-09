中鋼協反對美對進口鋼鐵產品征進口稅 呼籲對美產品反擊

路透上海3月9日，在美國總統特朗普宣布對所有進口的鋼鐵和鋁產品全面征稅，鋼鐵產品的稅率高達25%後，中國鋼鐵工業協會官方微信周五刊登聲明稱，中鋼協對此堅決反對，並呼籲中國政府對美國相關產品采取堅決應對措施。

據該份聲明，中鋼協呼籲中國政府對來自美國進口的不銹鋼鋼材、鍍鋅板材、無縫管，以及煤炭、農產品和電子消費品等采取堅決的應對措施。中鋼協號召全行業行動起來，堅決應對美方的挑戰，堅定不移地在結構調整、轉型升級中實現中國鋼鐵工業既大又強。

「這是美國以保護國內鋼鐵產業為由推行貿易保護主義，破壞WTO規則，擾亂國際貿易秩序，...特朗普的行為是對全球鋼鐵界的挑戰，必將遭到更大範圍的反對。」聲明指出。

該聲明稱，美國這種行為對全球鋼鐵產業是傷害，也嚴重損害鋼鐵產品消費者尤其是美國消費者的利益，是損人害己的行為。

鋼鐵貿易近些年來已成為中美貿易摩擦的重災區。在美國對鋼鐵232調查前已對十幾類產品采取了幾十項反傾銷、反補貼措施，涵蓋幾乎所有大類鋼鐵產品，且稅率幅度之高近乎禁止性關稅。

美國總統特朗普周四宣布對進口鋼鐵和鋁分別征收25%和10%的關稅，但豁免了墨西哥和加拿大，未如先前他所承諾的那樣對所有國家課稅。

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