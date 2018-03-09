【全國兩會】周小川：金融監管目前未必采用雙峰監管模式 防風險是改革一部分

央行行長周小川9日在十三屆全國人大一次會議記者會上表示，人民銀行要牽頭增強各金融監管機構的協調，增強協調效率。一些金融監管空白需要盡快彌補，金融監管規則出現了一些缺陷需要增強，已經發生的金融機構和準金融機構風險需要抓緊處置。金融機構改革主要依據中國國情，也參過了國際金融機構的設置，也研究了雙峰監管的體制，但目前看還是要再觀察一段時間。

表示，目前中國整體債務的情況已經平穩了，已進入了穩杠杆和逐步降低杠杆的階段，這個趨勢還是很明确的。廣義貨币的增長已經低于名義GDP的增長，央行和金融機構共同壓縮了影子銀行的業務，有些影子銀行就回歸了表内體系的業務。

周小川稱，防風險與改革不是對立關系，而是一緻的。金融機構防風險為實體經濟服務的重要基礎。防風險和改革不是對立的，是一緻的。金融行業特别銀行就是高杠杆，風險比較高，是風險管理行業，風險防的好就能為實體經濟服務，防風險防危機曆來是金融改革的一部分，正因為是有風險和危機才促進了金融措施的出台。

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