【全國兩會】央行行長周小川：預計貨币可兌換方面中國開放程度還將加大

鉅亨網新聞中心 2018年3月9號10點43分

據新華網消息，央行行長周小川9日在十三屆全國人大一次會議記者會上表示，中國在市場準入方面的開放可以膽子大一些，開放程度更高一些。人民币國際化促進了中國金融的對外開放。滬港通、深港通、債券通，是金融市場的對外開放，意味着中國在貨币可兌換方面逐漸邁出穩健步伐，預計開放程度還將加大。中國該研究的開放政策都研究過，在推行的過程中尋求時機。

此外，外匯儲備數字還是以美元來計算，中國建議各國能否用SDR來計算。最近一段時間因為美元匯率的變化，會影響外匯儲備的數字，外匯儲備資産也會随市場價值變化。外儲的許多項目計算是盯市的，資産價值會變化。從中國國際收支平衡和外匯形勢來講，外匯儲備并沒有大的變化。

周小川稱，允許在貿易和投資中使用人民币，現在人民币也加入了SDR的籃子。人民币國際化該出台的政策應該說都已經出台了。市場參與者使用人民币結算是一個較長的過程，不可強制。資本市場和全球主要資本市場聯通方面還有進一步可以做的。中國穩步漸近推進資本項目可兌換，有個别限制，將逐步放開。

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