美國鋼鋁3/23課重稅 經濟部：將要求與美方協商

美國川普總統在美國時間 3 月 8 日核定依據貿易擴張法 232 條款展開的鋼鐵國安調查將採取最終措施，確認將自 3 月 23 日起針對鋼鐵、鋁產品分別加徵 25%、10% 從價關稅，對此，經濟部貿易局表示，將依據最終措施的規定，要求與美方協商，密切注意各國回應情形並與各國交換意見，將維護台灣在 WTO 規範下的權益。

依據白宮發布的文告，美國將自 3 月 23 日 0 時起分別針對鋼鐵、鋁產品分別加徵 25%、10% 從價關稅，鋼鐵稅則號列 7206.10 至 7216.50、7216.99 至 7301.10、7302.10、7302.40、7302.90、7304.10、7306.90；鋁稅則號列 7601、7604、7605、7606、7607、7608、7609、7616.99.51.60，以及 7616.99.51.70。不過，文告中指出，基於美、加、墨三國對於因應全球產能過剩的承諾、三方產業整合、國防安全等緊密關係，決定豁免。

貿易局指出，2017 年我國鋼鐵業產值約新台幣 1 兆 1,160 億元，外銷占比 27%，美國是台灣鋼鐵最大出口市場，針對美國這次調查的鋼鐵產品，依據海關統計，2017 年台灣出口美國鋼鐵金額約 13 億美元，占鋼鐵總出口金額 13.16%。

此外，2017 年我國鋁業產值約新台幣 1,020 億元，外銷占比 23%，美國是台灣鋁品第 6 大出口市場，針對美方這次調查的鋁產品，依據我國海關統計，2017 年台灣出口美國鋁品金額約 4,400 萬美元，占鋁品總出口金額 6.15%。

貿易局強調，在文告發布前，一直與國內鋼、鋁業者及協會保持密切溝通管道，降低對台灣的衝擊，並在 2017 年 4 月美國商務部就進口鋼、鋁展開國安調查後，6 月 30 日就透過台灣駐 WTO 代表團在 WTO 貨品貿易理事會提出關切，也持續透過駐美經濟組向美方表達立場。

貿易局表示，他們將依據美國所公布的最終措施的規定，要求與美方協商，密切注意各國回應情形並與各國交換意見，將維護台灣在 WTO 規範下的權益。

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