恆指升幅擴大至逾300點 挑戰三萬一

外圍市況回穩，帶動港股高開203點，其後升幅擴大，恆生指數最新報30960點，升305點；國企指數最新報12462點，升127點。
內銀股今早表現不俗，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.17元，升0.9%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.87元，升0.9%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.25元，升0.5%。
內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報85.35元，升1.6%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報23.25元，升1.3%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報39.2元，升2.2%。
內房股方面，碧桂園(02007-HK)最新報15.16元，升4%，中國海外(00688-HK)最新報28.1元，升2.2%，華潤置地(01109-HK)最新報28.7元，升1.2%。
地產股方面，會德豐(00020-HK)最新報59.8元，升2%，九龍倉集團(00004-HK)最新報29.2元，跌5.8%，長實集團(01113-HK)最新報67.65元，升1%。
其他藍籌股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報447元，升0.9%，匯豐控股(00005-HK)最新報76.8元，升0.7%，香港交易所(00388-HK)最新報286.5元，升0.9%。
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