【異動股】充電樁概念強勢拉升 動力源(600405-CN)直線漲停

今日早盤，充電樁概念強勢拉升，截止發稿，動力源(600405-CN)直線漲停報6.22元，通合科技(300491-CN)漲停報18.65元，奧特迅(002227-CN)漲8.91%報17.85元，夢網集團(002123-CN)漲9.05%報11.21元，可立克(002782-CN)漲7.25%報12.28元，和順電氣(300141-CN)漲6.83%報11.11元，特銳德(300001-CN)、易事特(300376-CN)、盛弘股份(300693-CN)、萬馬股份(002276-CN)等個股均有拉升漲逾4%。

消息面上，北京市發改委近日發布新版《北京市定價目錄》，決定從今年4月1日起取消電動汽車充電服務費政府限價管制，電動汽車充電服務費實行市場調節。充電服務費放開後，充電服務商可根據自身投資情況和經營狀況制定合理的充電服務費标準。國家能源局3月7日出台的《2018年能源工作指導意見》指出，2018年將積極推進充電樁建設，年内計劃建成充電樁60萬個。

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