【異動股】OLED概念股拉升走強 濮陽惠成(300481-CN)漲停

京東方昨日晚間公告大手筆投OLED項目，將拉動OLED産業鏈需求;受此消息刺激，今日早盤，濮陽惠成(300481-CN)封漲停報22.55元， 萬潤股份(002643-CN)大漲9.71%報11.30元，同興達(002845-CN)漲7.11%報24.25元，中穎電子(300327-CN)漲5.33%報27.45元，智雲股份(300097-CN)漲4.77%報25.91元，精測電子(300567-CN)漲3.79%報134元，強力新材(300429-CN)、激智科技(300566-CN)等個股均表現強勢。此外，京東方A(000725-CN)漲1.4%報5.79元。

京東方A(000725)3月8日晚間公告，公司擬投資465億元在重慶建設第6代AMOLED(柔性)生産線項目，主要産品定位為AMOLED高端手機顯示及新興移動顯示産品。此外，公司擬在武漢投資建設高世代薄膜晶體管液晶顯示器件(TFT-LCD)生産線項目及配套項目，其中生産線項目投資總額460億元，配套項目總投資100億元。另擬于蘇州投資打造産業園項目，項目投資總額40.23億元。

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