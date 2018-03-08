路勁公佈2017年全年業績

房地產造好 年度溢利大升 80.2% 至 24.76 億港元

聚焦粵港澳大灣區 把握一帶一路機遇拓新業務

香港 2018 年 3 月 8 日電 / 美通社 / --

業績概要

截至 12 月 31 日止年度之經審核數據

2017 年 2016 年 變動 物業銷售額 (包括合資企業項目) (億人民幣) 263.04 186.83 40.8% 收入（億港元） 147.56 168.42 -12.4% 年度溢利（億港元） 24.76 13.74 80.2% 每股盈利（港元） 2.61 1.69 54.4% 每股股息（中期及擬派末期）（港元） 0.93 0.68 36.8%

路勁基建有限公司（「路勁」或「公司」，連同其附屬公司「集團」）（股份代號︰1098.HK），今天公佈截至 2017 年 12 月 31 日止年度（「報告期內」）之全年業績。

報告期內，集團實現物業銷售達人民幣 263.04 億元及公路路費收入達人民幣 26.61 億元，合共達人民幣 289.6 億元，較 2016 年同期大幅上升 38%，2017 年度溢利為港幣 24.76 億元，較去年同期上升 80.2%，每股盈利為港幣 2.61 元。董事會建議派發末期股息每股港幣 0.78 元（2016 年：港幣 0.55 元）。

土地開發及房地產業務

2017 下半年內地房地產市場表現良好，當中不少一、二線城市房價在多項房地產市場調控政策下仍錄得強勁增長，反映市場對樓房需要殷切，集團在延續區域深耕、貫徹平衡周轉和利潤的經營策略下，繼續創下驕人成績。2017 年銷售額（包括合資企業項目）上升至人民幣 242.42 億元，較去年大幅上升 30%，當中簽訂銷售合同額為人民幣 229.14 億元及銷售協議待轉合同約人民幣 13.28 億元。銷售均價亦較往年上升約 24.1% 至每平方米人民幣 17,000 元。

集團過往不斷物色優質項目增加土地儲備，2017 全年集團成功新增 19 幅住宅及商業發展用地，為配合粵港澳大灣區發展機遇，集團亦積極佈局香港，在短短 18 個月內共投得 3 塊地皮，除 2016 年投得元朗凹頭地皮外，集團於 2017 年 2 月再與合作夥伴成功投得可建樓面面積達 54,000 平方米的港鐵黃竹坑站第 1 期物業發展項目，及於 2017 年 6 月與深圳控股（604.HK）聯手拿下香港屯門靠近黃金海岸的住宅項目。元朗項目計劃於 2018 年底推出，黃竹坑項目則預計於 2019 年中推出，而屯門項目預計 2020 年入市，有關項目豐富了集團在香港的房地產及土地資源。鑑於香港房地產市場的發展機遇，未來集團有意於每年增加一至兩個項目，務求於香港打造集團的房地產基地。

產業集團

集團過去一年努力開拓新業務以達擴闊集團業務基礎，集團於 2015 年 6 月成立之房地產基金表現優異，管理基金總量已超過 100 億港幣，並錄得 1.15 億港元利潤，集團估計在 5 年內管理房地產基金總量可達人民幣 500 億元以上，有望打入中國私企資管前 10 名。

另外，集團亦計劃於 2018 年為兩個旅遊特色小鎮及一個產業特色小鎮進行動工，並以三年時間培養團隊及累積經營經驗，未來期望將業務進行全國性拓展。

集團在迎接知識產權抬頭的年代部署先機，於 2017 年收購不少國際知名的產業發展及創造具知識產權內容，當中包括國家地理雜誌、SONY、HOLOVIS 等，業務未來將與集團的文旅及商場業務產生協同效應。

收費公路業務

集團於 2017 年收費公路項目的總車流量及路費收入分別為 8,500 萬架次及人民幣 26.61 億元，其中分佔合作企業之經營溢利上升至港幣 5.06 億元，主要是由於龍城高速公路及馬巢高速公路本年的車流量維持定增長，報告期內，集團繼續退出餘下的一╱二級公路項目，優化投資組合策略已基本完成，並正洽談提供合理回報的新高速公路項目。



展望未來

展望未來，路勁基建聯席主席單偉彪表示：「集團對內地房地產市場發展前景保持樂觀，並將延續地區深耕戰略，採取利潤和銷量平衡的經營策略，與此同時，集團將繼續與商業夥伴尋求更大合作發展空間，尋找香港房地產開發的新機會，擴大房地產業務的發展，為日後粵港澳大灣區無窮的商機作最佳準備。集團 2017 年房地產項目收入將於下年度入賬，有望為下年度帶來可觀收入，管理層預計下年度派息比率將維持與 2017 年度派息相約，以回報投資者及股東的支持。集團亦將積極開拓新業務，大力發展房地產基金等不同業務，務求為集團引入新的增長動力。此外，集團將繼續把握『一帶一路』國策帶來的機遇，放眼如馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼及其他周邊地區，尋找包括基建及土地開發項目的合作夥伴，集團將藉著行業領導者的優勢，繼續為投資者及股東帶來豐厚的回報。」

關於路勁基建有限公司（香港聯交所代號﹕1098）

總部設於香港的路勁，是一家在香港及中國經營的優秀房地產發展商，致力於發展優質經濟型的住宅項目。路勁現時持有的房地產組合投資主要位於長三角及渤海灣地區，近年開始進軍香港房地產市場，土地儲備約 833 萬平方米。路勁亦是一家於中國從事投資及營運收費公路的領導者，在本行業擁有逾 20 年經驗。集團目前的收費公路項目包括位於中國的五條高速公路。

如欲瞭解更多有關路勁的資料，請瀏覽 http://www.roadking.com.hk。