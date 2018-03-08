〈鴻海FII獲通過〉中國拉攏台商 恐掀出走潮 金管會：非針對台商

鴻海 (2317-TW) 旗下富士康工業互聯網 (FII) 前往 A 股掛牌，中國證監會只花 36 天火速批准，外界質疑中國此舉拉攏台商意味濃厚，對此，金管會表示，FII 雖是鴻海 100% 轉投資，但是只占鴻海稅前盈餘 0.05%，不是「重要子公司」，主要是中國實施「即報即審」制度，並非針對台商。

鴻海 FII 赴上海證券交易所上市案，今天獲中國證監會審核通過，從 2 月 1 日招股說明書上線，到今天通過審核，僅花費 36 天，打破 A 股市場 IPO(首次公開發行) 最神速紀錄。

外界不但質疑中國此舉是在拉攏台商，加上鴻海是台股市值前 3 大公司，市場擔憂證監會如此快速通過，是否會吸引其他台商跟進效仿，進而對台灣資本市場造成影響。

金管會證期局副局長周惠美表示，此次中國證監會火速通關，是中國針對生技、雲端、高端製造、AI（人工智慧）四大產業，以及市值超過 10 億美元的「獨角獸企業」，實施「即報即審」新規定，中國的用意應是扶植這四大產業，並非針對台商。

周惠美表示，依照鴻海去年第 3 季財報顯示，鴻海對 FII 持股 100%，但僅占鴻海稅前盈餘的 0.05%，並非鴻海「重要子公司」，加上 FII 早在中國註冊，無法回台掛牌，因此申請於上海掛牌。

所謂「重要子公司」的認定，周惠美解釋，主要是依櫃買中心和證交所的規範，近 2 年財報中符合下列條件之一，包括：子公司佔合併營收 15% 以上、子公司佔總進貨金額 25% 以上、子公司佔市值 25% 以上等規定，所以以上述標準，FII 並非鴻海的「重要子公司」。

至於是否掀起台商仿效出走轉向中國掛牌？周惠美認為，與中國相比，台灣資本市場具法規透明、審查有效率、資金匯出限制少等優點，金管會也持續推動恢復台股動能相關策略，及建構多層次市場等相關措施，證交所與櫃買中心也積極赴中國與新南向國家招商，並研議多元上市櫃條件，希望能吸引更多台商回台掛牌。

為確保國內上市櫃公司即第一上市櫃公司對子公司的控制力以及股東權益，避免稀釋、股價不合理以及資訊揭露不充分，證交所與櫃買中心去年也修正子公司赴海外掛牌規範，包括：3 年內針對重要子公司降低持股比例達 10% 或喪失控制權，應該委託獨立專家出具意見，並提審計委員會以及董事會決議；另外，重要子公司赴海外掛牌，應經上市櫃公司臨時股東會通過，並於重大訊息揭露。



★新聞小字典：「獨角獸企業」是指成立不到 10 年但市值達 10 億美元的初創公司。