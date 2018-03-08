〈鴻海FII獲通過〉鴻海艦隊再起 全球化掛牌成資本市場巨鱷

鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘對於旗下小金雞上市掛牌，早就擬定了艦隊計畫，包括臻鼎 - KY(4958-TW)、乙盛 - KY(5243-TW)、GIS-KY(6456-TW)、鴻騰精密 (6088-HK) 等，都是照著這個計畫分別在台、港掛牌，如今 FII 將在中國 A 股掛牌，日本那邊也還有 SDP 及康達智有機會掛牌，鴻海不僅生產基地是全球布局，在資本市場上，也可望成為跨國巨鱷。

郭台銘在鴻海 2011 年股東會上曾經豪氣喊出，要轉型成控股公司，讓旗下小金雞能夠不要受太多母公司的束縛，到了 2013 年，郭台銘更是點明集團旗下初估有 50 家小金雞可以分切，重點是，這些小金雞都是貼上鴻海的金字招牌，未來鴻海也會從航空母艦變成航空戰鬥群。

原本市場以為，郭董鎖定的掛牌市場，應該不脫台灣及香港，畢竟台灣是鴻海總部所在，因此回台掛牌理所當然，至於香港則是金融中心，雖然港股對於電子科技較不熟悉，但是掛牌仍可增加一定的知名度。

不過一切都在去年 6 月出現變化，郭台銘在永齡基金會與台大醫院合設的台大癌醫輻射科學暨質子治療中心動土典禮儀式，因為台大癌醫中心的質子治療中心申請時間花了十年，因此對於台灣政府的行政效率感到不滿，而放話非必要，不回台，如今在鴻海小金雞的掛牌規劃上，卻反倒讓鴻海從原本只是生產基地遍布全球的製造大廠，搖身一變有機會成為全球資本市場的跨國企業。