大陸兩會觀察 外交穩中求進五面向

2018 年 3 月 8 日，北京梅地亞「兩會」新聞中心，中國大陸外交部長王毅按造慣例召開記者會，這次是王毅作為外長，第五度在兩會期間面對中外記者，回答提問，議題包括「朝鮮半島局勢改善」、「中美關係貿易戰」、「中日關係改善」、「中歐關係」等等，王毅也一一對此表達他的觀點和看法，《NOWnews 今日新聞》、《The China Post 英文中國郵報》也全程參與此次記者會。



▲外國記者向王毅提問。（圖／ 李翔攝 , 2018.3.8）

觀察一、朝鮮半島何去何從？

對於近期兩韓關係緩和，在平昌冬奧會的密切互動，朝韓兩國將進行首腦會談，王毅對此表達肯定和支持，認為這是為「冰封已久的半島形勢注入了一股暖流」，同時也呼籲北韓和美國雙方盡快接觸對話。

冬奧會期間，北韓並沒有進行新的核導實驗，美國、南韓也暫停了針對北韓的軍演。王毅認為，這證明中方提出的「雙暫停」倡議是一劑對症下藥的良方，為兩韓改善關係營造了最基本的條件。

觀察二、中美是否開貿易戰？

王毅沒有直接評論美國總統川普提出的對進口鋼鐵和鋁徵收重稅，他說，打貿易戰從來都不是解決問題的正確途徑。應該平等對話，找到解決方法。王毅還強硬表示，如果選擇貿易戰，中方也會做出正當和必要的反應。

觀察三、肯定普京治理下的俄羅斯，中俄關係只有更好

中俄關係是中國大陸對外關係中尤為重要的雙邊外交關系，近幾年兩國關係越發緊密，領導人多次互訪也成常態。俄羅斯 3 月即將進行大選，王毅認為這是俄羅斯國家和人民的大事，也對普京領導下的俄羅斯取得的成就表達肯定和支持。隨後王毅更說，中俄關係沒有最好只有更好！

觀察四、中日關係回暖改善？

中國大陸和日本在兩國政府間關係發展上，一直都是曲折進行，近兩年兩國關係有緩和跡象，一月分日本外相剛剛訪問中國大陸，並邀請中方領導人訪問日本和參加 5 月舉行的中日韓三國領導人峰會。王毅認為中日關係回暖，領導人互訪會「水到渠成」！

觀察五、對台喊話，解鈴還須繫鈴人，盡快回歸九二共識

值得強調的是，王毅還對「台灣雪崩式外交問題」進行了回應。解鈴還須繫鈴人，台灣當局應該盡快回到「九二共識」的正確軌道上來。這也是 2016 台灣大選，兩岸中斷交流之後，王毅外長首次對有關「台灣問題」發表觀點。 他說世界各國同唯一合法代表全中國的中華人民共和國政府建立外交關系，開展正常合作，顯然是順應時代潮流的正確選擇，也完全符合這些國家和人民的自身和長遠利益，當然是大勢所趨，而且勢不可擋。這個觀點是否表達陸方會繼續對台灣外交進行試壓，總統蔡英文又如何回應，有待觀察。

整場記者會觀察下來，中國大陸外交可以用「穩中求進」來形容，可以預見未來一年，大陸將延續近五年的「大國主動外交」思路。



▲第 13 屆全國人大一次會議記者會現場。（圖／ 李翔攝 , 2018.3.8）

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