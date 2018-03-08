【異動股】生物醫藥板塊持續走強 百花村(600721-CN)等多股漲停

午後，生物醫藥板塊持續走強。截至發稿，百花村(600721-CN)、大理藥業(603963-CN)、賽龍藥業(002898-CN)、一品紅(300723-CN)、泰和健康(0000790-CN)、東誠藥業(002675-CN)、新光藥業(300519-CN)漲停，辰欣藥業(603367-CN)、亞太藥業(002370-CN)等個股紛紛拉升。

日前政府工作報告對政府在醫藥行業過去五年的工作進行了總結，并對2018年的工作提出了規劃和建議。

對此中泰證券表示，政府工作建議以下幾方面值得關注：

首先，報告中指出居民基本醫保人均財政補助标準將再增加 40 元，一半用于大病保險，這將有利于醫藥市場的穩步擴容， 在醫藥健康産業2020年8萬億的規劃下，中泰認為國内醫藥市場未來3年有望保持2位數增長。

第二，分級診療是醫改的重要内容，報告今年單獨強調分級診療。 醫改目标到2020年，基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動的分級診療模式逐步形成，近年分級診療一直在穩步推進但總體進展速度不快，中泰預計2018分級診療的落地和推進工作有望實現較大突破。

第三、對于醫藥産業的發展，報告強調了“互聯網+”和科技創新的重要作用;加強基礎科學研究和成果轉化、加強癌症等重大疾病防治攻關。在醫療領域推進“互聯網+”，例如在移動醫療領域，經過過去幾年的大浪淘沙，一些獨角獸企業已經形成，互聯網醫療對醫療的流程再造和就醫體驗的改善已經發揮了舉足輕重的作用;而科技創新對醫藥行業轉型升級的推動作用最為明顯，例如在藥品領域2017年國内合計174個1類新藥申報臨床和生産，大幅超越往年數量，國内已經開始進入了創新藥的大時代;仍以藥品為例，目前國内的創新藥仍主要以模仿型和改良型創新為主，基礎科學仍是制約創新藥發展的短板，随着國家對基礎科學投入的逐漸增大，中泰認為癌症、 肝病等重大疾病領域有望率先實現較大突破。

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