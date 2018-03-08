報告稱中國白手起家十億美金女富豪占全球超六成

3月8日正值國際勞動婦女節，胡潤研究院當天發布的《2018胡潤全球白手起家女富豪榜》顯示，全球共有102位白手起家十億美金女富豪，其中超過一半的白手起家十億美金女富豪來自中國，共有64位，占全球63%。

這是胡潤研究院第八年發布全球白手起家女富豪榜，胡潤百富董事長兼首席調研員胡潤表示：“全球最成功的男企業家百強中，有3成來自中國，而全球最成功的女企業家百強中，超過6成來自中國。中國女企業家比男企業家要‘成功’一倍。”

在全球白手起家女富豪榜的前十名中，有一半來自中國。其中48歲的藍思科技(300433-CN)董事長周群飛，以615億元人民币成為全球白手起家女首富。龍湖地産(00960-HK)掌門人吳亞軍、富華國際集團董事長陳麗華、東莞玖龍紙業有限公司(02689-HK)董事長張茵分别位居第二、三、四位，瑞聲科技(02018-HK)控股有限公司董事長吳春媛位居第七位。

從中國白手起家十億美金女富豪的城市分布來看，北京以15人上榜位列第一，深圳以7人上榜位列第二，上海以6人上榜位列第三，佛山、杭州、香港以4人上榜并列第四。

據悉，此次上榜的102位全球白手起家十億美金女富豪共來自15個國家，比去年多3個國家。中國共有64位白手起家十億美金女富豪上榜，比去年增加8位，位列第一。美國以18位排名第二，英國位列第三。

入榜的全球白手起家女富豪總財富達1.6萬億元人民币，比去年上漲14%，平均年齡58歲，比去年大一歲。其中45歲或不到45歲的人數達10人，芝加哥健康醫療科技公司OutcomeHealth的沙德拉·阿加瓦爾成為最年輕的上榜女富豪，年僅33歲。

從行業分布來看，胡潤表示：“這五年，全球最成功的女企業家主要都來自制造業、房地産和科技這三個行業。”榜單顯示，制造業超越科技行業成為全球白手起家女富豪最主要的財富來源，以20人入榜排名第一；房地産以16人入榜排名第二;科技和零售分别以11人入榜排名第三。

來源：中國新聞網

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