美參議院將大修陶德法案？華爾街大行的期望料落空

美國一項關於放鬆金融規則的議案很快將交由參議院表決，這很可能是最終的版本，不過對於華爾街的銀行而言其中並無多少可喜可賀的地方。

周三晚些時候，參議院銀行委員會主席、來自愛達荷州的共和黨籍參議員 Mike Crapo，就修訂《陶德－法蘭克法案》提出了一些最後的修改建議。他特別指出，諸如德意志銀行和巴克萊等外國銀行，不會受益於旨在給美國區域銀行鬆綁的立法方案。

Crapo 提出的修訂建議也明確指出，只有托管銀行，包括道富和紐約梅隆銀行在內，將從金融危機之後確立的一項關鍵資本要求方面獲得寬免。

花旗集團和其他銀行也一直在推動議員擴大議案中的一項條款的覆蓋範圍，使自己也能獲得寬免。

該議案是對八年前成為法律的《陶德－法蘭克法案》進行的最大力度的修改。Crapo 議案的大致目標是就 2008 年金融危機之後實施的監管規則，給予小型和區域性銀行寬免，其中包括提高判定門檻，以判定哪些銀行因為被認為「太大而不能倒」而需接受更嚴格監管。當然，該議案的確也包含一些給華爾街的甜頭。

預計參議院最快本周就 Crapo 議案投票表決，議員們周四開始審議該修正案。雖然已經提出了數十項修訂案，但是 Crapo 建議的修訂無疑最為重要。他的建議也是一個折中方案，既不像金融業期待的那樣大幅回調監管規定，也不是對華爾街一無所用。