鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-14 17:10

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隨著美國與多國關稅談判截止日期逼近，美國總統川普於上周宣布對日本、南韓、加拿大和巴西等超過 20 個經濟體實施新的關稅措施，此舉立即引發市場震盪，投資人風險偏好顯著降溫，導致美股三大指數從歷史高點回落。標普 500 指數和那斯達克指數結束連漲勢頭，道瓊更創 5 月下旬以來單周最大跌幅紀錄，自 1 月以來持續最久周線連三漲表現告終。

單周流出21億創八個月高！美股避險情緒升溫 分析師：牛市岌岌可危 本周將迎兩大考驗（圖：Shutterstock）

分析師指出，此次關稅公告為本已脆弱的全球貿易環境帶來新的不確定性。德意志銀行預測，川普政府可能對大多數貿易夥伴徵收 15%-20% 的關稅，這一預期導致資金流向發生明顯變化。

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根據 LSEG 數據，在上周三 (9 日) 為止一周，美股基金淨流入金額大幅縮水至 21 億美元，僅為前一周八個月高點的 7%，顯示投資人避險情緒升溫。

在經濟數據方面，美國勞動市場持續保持韌性。美國勞工部最新報告顯示，上周初領失業救濟金人數較上月下降 0.5 萬人至 22.7 萬人，連 4 周回落且低於預期的 24.2 萬人。

然而，根據聯準會 (Fed)6 月會議紀錄，官員對年內降息持開放態度，但對具體節奏有分歧。聯邦基金利率期貨定價表明，7 月降息機率僅為 6%，全年降息兩次的預期保持不變。

通膨前景成為市場關注焦點。牛津經濟研究所高級經濟學家 Bob Schwartz 指出，最新關稅措施恐推升通膨預期。雖然亞特蘭大聯準銀行 GDPNow 模型顯示美國今年第二季 GDP 成長率維持在 2.6%，但較上月預測值 4.5% 已大幅回落，中長期美債殖利率隨之上行，2 年期和 10 年期美債殖利率周線漲幅分別達到 3 個和 8.4 個基點。

企業獲利預期方面，分析師預估，標普 500 指數企業今年第二季收益將年增 5.7%。嘉信理財指出，儘管面臨關稅衝擊，美國企業仍維持獲利指引水平，為股市提供一定支撐力量，美銀更將標普年終目標位置從 5600 點上調至 6300 點。

展望未來一周，市場將迎來多重考驗。除了持續發酵的貿易談判外，即將公佈的 6 月 CPI 數據將成為判斷 Fed 貨幣政策走向的關鍵指標。

此外，隨著今年第二季財報季即將開啟，科技股業績表現特別引人關注。

美股財報季將於周二 (15 日) 開跑，由銀行股打頭陣，摩根大通、花旗集團、富國銀行、道富銀行及紐約梅隆銀行將率先發佈最新一季的業績成績單。

盛寶銀行投資策略師 Neil Wilson 示警，財報季加上關稅不確定性，市場波動幅度恐因此加劇。

值得注意的是，川普在社群媒體上再次施壓 Fed 主席鮑爾降息，並考慮任命「影子主席」幹預貨幣政策。這一言論進一步增加市場的不確定性。