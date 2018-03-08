MSCI憂滬深港通額度不足 A股入摩後料千億資金北上

A股將於今年中正式被納入MSCI新興市場指數，MSCI亞太區指數產品主管Theodore Niggli表示，國際投資者關注滬深港通的應對能力，冀屆時能夠順利買賣，不希望出現每日額度不足的情況。

Niggli接受外電訪問時稱，「環球投資者對內地股市被納入（MSCI新興市場指數）時，最關注的是互聯互通的應對能力……環球的投資者將會進來，我們希望能見到運作順暢，投資者能順利進行作交易。」

按照現時滬深港通的規定，北上進入內地市場的「滬股通」及「深股通」渠道，每日額度分別為130億元人民幣，即合共有260億元人民幣。雖然北上的每日額度用滿的情況鮮有出現，但MSCI去年宣布A股「入摩」時曾估計，初步流入A股的資金約有170億至180億美元（約1326億至1404億港元），市場料屆時將會大幅增加互聯互通的流量。

港交所（00388）發言人回應說，「知悉市場意見，我們一直與監管機構和合作夥伴共同研究完善滬深港通的措施，我們一定會確保滬深港通的平穩運行。」

事實上，MSCI去年已宣布因應每日配額的問題，將於今年分兩階段納入A股，以減低每日額度限制所帶來的影響。首階段於今年中實施，納入權重為0.37%，至第三季會把權重提升至0.73%。不過，MSCI當時曾提到，如果每日額度被廢除或有大幅提升，不排除會一次過把A股納入MSCI。MSCI亦曾表示，若A股與國際水平進一步接軌、放寬互聯互通的每日額度、改善股票停牌情況，以及放寬創建指數掛鈎產品的限制等，將有望加快納入A股步伐。

來源:信報

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