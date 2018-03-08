【IPO追蹤】擁騰訊概念「快手」今年來港上市

隨着香港「同股不同權架構」即將落實，新經濟公司正摩拳擦掌，希望來港上市。當中包括估值達180億美元（折合約1404億港元）的騰訊(00700-HK)概念股「快手」，有望今年內在港上市。此外，一直被認為會是改革後首隻以「同股不同權架構」上市的小米，亦正以第三季在港完成上市為目標。

繼閱文(00772-HK)、易鑫(02858-HK)及希瑪眼科(03309-HK)，再有騰訊相關的企業有意來港上市。據內地傳媒報道，短視頻平台快手，正在進行IPO前期準備工作，料最快下半年在香港上市。快手即將完成最新一輪的10億美元融資，當中獲得騰訊加碼投資，令估值增加至180億美元。而快手去年3月在進行一輪3.5億美元融資，已獲得騰訊入股。

農曆年間日活躍用戶達1.2億

根據快手網站顯示，快手於2011年由宿華創立，當時是一款用來製作、分享GIF圖片的手機應用，及後於2013年轉型為短視頻的社交平台，短視頻一般是指在互聯網新媒體上傳播的時長在5分鐘以內的視頻傳播內容，目前平台還包括直播內容。過去一年，快手註冊用戶從4億漲到7億，日活躍用戶也從3000萬變為1億，農曆年間日活躍用戶更達1.2億人。

不過，快手亦面臨着短視頻競爭激烈市場，其中最大的對手正是《今日頭條》，該公司數次融資均沒有引入阿里或騰訊，旗下擁有三間視頻公司抖音、火山小視頻和西瓜視頻，農曆年間日活躍用戶分別為6200萬、5300萬和4000萬。因此，快手上市後會到底如何運用資金對抗市場競爭者會是關鍵。

另外，內媒報道中證監最高層曾約見小米創辦人雷軍，希望小米能回歸A股上市，而小米正以第三季在港完成上市為目標。另外，消息指小米最新估值約700億美元（約5460億港元），而雷軍於去年11月曾與投行進行接觸，並擬以約2000億美元估值為目標。

有券商負責人分析，小米較大機會採用港股和CDR方式上市，若採用這種方式，小米最快可以在下半年掛牌，既可實現境外上市，也能以CDR形式在A股流通。

內地力邀科網巨頭回歸A股

為吸引在外地上市的大型公司回流A 股，《華爾街日報》引述知情投行人士稱，中證監已接洽多間國有投行，探索讓已境外上市的企業回歸A股方法。其中一個備選方案是允許這些公司發行存託憑證(CDR)，從而避免一些法律原則上的不適用。

消息指出，近期中證監與滬深交易所密集調研百度、阿里巴巴、騰訊和京東以及相關概念的企業，邀請它們回流A股上市。

來源：大公報

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