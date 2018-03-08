【統一證券】盤前分析－弱勢震盪格局、謹慎保守為宜



◆盤勢分析

川普執意大幅提高鋼、鋁關稅，不但造成美國政經局勢動盪，更引發全球貿易戰，不利於金融市場之穩定，加上大陸環保政策趨嚴，將導致台商企業營運與獲利難度大增，對台股後續表現將造成負面干擾。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分，美國總統川普對進口鋼、鋁課徵重稅，但白宮首席經濟顧問柯恩以離職表達反對立場，白宮內部矛盾持續升溫；此外，歐盟對美國反制措施已出爐，目前擬鎖定總值逾 35 億美元之美國商品如 T 恤、威士忌、機車、農產品、鋼品等課徵 25% 關稅，其他各國的反制政策亦將陸續出台。全球貿易戰下，將對金融市場造成負面影響。

第二、大陸昆山限污令似乎有捲土重來跡象，昆山市於 2017 年底即祭出吳淞江沿岸逾 270 家企業停產 3 周，雖因台商強烈反彈而暫緩實施，但由於大陸國務院總理李克強在「政府工作報告」中提到，2018 年要堅決打好包括污染防治等三大攻堅戰，加上江蘇省長於 3/6 表示，該省污染規模大、水質不達標等問題嚴重，特別點名昆山污染情勢仍嚴峻，今年將全部清除劣 V 類水體斷面，因此包含江蘇在內的大陸台資企業，將面臨更嚴格的限汙條件，恐不利短期內營運與獲利表現。

第三、技術面觀察。台股昨日收黑並留長上影線，5 日線與 20 日線持續下彎、KD 死亡交叉向下、2/5-2/6 向下跳空缺口套牢賣壓沉重，加上目前市場觀望氣氛，導致成交量能下降，台股近期表現宜以弱勢反彈視之，技術面仍然維持偏空格局。

第四、昨日盤面觀察。近期比特幣挖礦題材持續發酵，青雲、映泰強登漲停，群電、立隆打入比特大陸供應鏈而激勵股價漲逾 7%，帶動宏碁、技嘉、微星皆漲勢強勁；市場資金再度湧入生技族群成為盤面亮點，中裕因獲得 FDA 藥證而強攻漲停，率領景岳、生華科、保瑞、優盛、益安、懷特、訊映、福永生技連袂漲停。

