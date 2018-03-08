【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆國際股市動盪，台股上攻遭壓回

傳出白宮國家經濟委員會主任因不滿鋼鋁關稅政策而辭職的消息，影響亞洲股市紛紛開低走弱，國際股市持續動盪，台股加權指數早盤開低衝高，盤中走弱翻黑，收盤下跌逾 39 點。終場台指期下跌 74 點 (-0.69%)，逆價差 33.32 點，電子期下跌 3.6 點 (-0.8%)，逆價差 1.36 點，金融期下跌 7.8 點 (-0.65%)，逆價差 2.25 點，非金電期下跌 66 點 (-0.54%)，逆價差 50.83 點。台指期下跌，正價差轉為逆價差，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 936 口，淨空單部位 4503 口；投信淨空單增加 85 口，淨空單部位 33482 口；外資淨多單減少 1500 口，淨多單部位 46274 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收長影線黑 K 棒，指數遭月均線壓力壓回，籌碼面部分，單日成交量能約 1210 億元，外資上市現貨賣超金額約 1.62 億元，期貨未平倉淨多單 46274 口，外資現貨多單、期貨多單同步減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.37 變動到 1.45，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,200 點，賣權維持在 10,500 點，外資選擇權淨空單部位 38,118 口。

