大陸易地扶貧搬遷規模將破千萬人

中國大陸國務院總理李克強日前在「政府工作報告」中提到，五年來，脫貧攻堅取得決定性進展，貧困人口減少 6800 多萬，易地扶貧搬遷 830 萬人，相關數據引起全球注目。中國大陸國務院扶貧辦主任劉永褔今（7）日進一步表示，易地扶貧是項大工程，更進一步指出，未來總規模會大於 1000 萬人。

劉永褔在 13 屆全國人大一次會議記者會說，大陸決定在「十三五」期間要對 1000 萬的建檔立卡貧困人口實施易地扶貧搬遷。在這個實施過程中，還有一部分會是同步搬遷的人員，所以總規模會大於 1000 萬。這是一項大工程，也是這一次脫貧攻堅的一場硬仗，數量相當的大，工作量也相當的大，現在這項工作進展順利，民眾都非常擁護，從搬出去的人來看，多數是已經開始逐步脫貧。

劉永褔強調，在中共總書記習近平的領導下，全黨、全社會合力扶貧，創造了減貧史上最好成績。他說 2012 年底，大陸有 9899 萬貧困人口，到了 2012 年大減至 3046 萬人，年均減少 1370 萬人，幾乎是上世紀 80 年代到 2000 年年均 600 萬、和 2001 年到 2010 年年均 700 萬的兩倍。

此外，2012 年底時，全大陸有 823 個貧困縣，2016 年首次出現貧困縣總量的減少，摘帽了 28 個縣，預計 2017 年還會摘帽 120 多個縣市，兩年減少 150 個，也是一項相當亮眼的成績。

劉永富表示，這證明黨中央的決策部署是完全正確、符合實際的，下一步，就是要在堅持前幾年脫貧攻堅經驗的基礎上，進一步完善制度、改進政策、創新舉措，加大深度貧困地區攻堅的力度，進一步轉變工作作風，加強對幹部和貧困群眾的培訓等，確保打贏脫貧攻堅戰。「我們現在不僅要打贏，也有這個信心能夠打好這個攻堅戰。」

劉永富也將「一帶一路」建設和扶貧工作做結合，他說「一帶一路」促進各國經濟的發展，有利於減貧，「我們可以在大的框架下進行一些減貧的合作和交流」、「習近平總書記發出的一帶一路倡議，和要共同建設一個沒有貧困的人類命運共同體的倡議，都是一致的」。



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