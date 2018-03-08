春節假期等因素影響 中國2月鐵礦石進口月減16%

路透報導，中國海關週四公布的數據顯示，2 月鐵礦石進口較 1 月減少 16%，主要受到為期一週的春節假期使中國進口鐵礦石的速度放緩。中國是全球最大鐵礦石買家。根據中國海關總署公布的數據，2 月鐵礦石進口降至 8,427 萬噸，低於 1 月締造的史上第二高位 1.0034 億噸。今年前兩個月的進口量較上年同期增長 5.4% 至 1.8474 億噸。2 月進口量較上年同期增長 0.9%。



剛過去的這個冬季，來自中國鋼鐵企業的需求有所放緩，因為這些企業按照政府旨在治理空氣污染的強制限產舉措紛紛減產，而 2 月中旬的春節假期也抑制工業需求。



中國去年的鐵礦石進口量增長 5% 達到 10.75 億噸的紀錄高位，連續第二年超過 10 億噸。



海關數據也顯示，2 月中國的鋼材出口較前月增長 4% 至 485 萬噸，但較上年同期下降 16%。1 月中國出口鋼材 465 萬噸，為 2013 年 2 月以來最低。今年以來的鋼材出口量大降 27% 至 950 萬噸。2 月中國進口 103 萬噸鋼材，較前月下降 14%，較上年同期下降 6%。前兩個總進口量年比增長 1.6% 至 221.8 萬噸。



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