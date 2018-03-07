〈中裕獲FDA藥證〉新藥毛利率80% 純益率30% 有助營運表現

新藥廠中裕 (4147-TW) 旗下愛滋病新藥 TMB-355 今 (7) 日獲美 FDA 藥證，執行長張念原表示，根據初估，藥品上市後，毛利率應該有 80%，純益率也有 30%。

中裕下午召開法說會，說明對 TMB-355 的後續布局。張念原表示，拿到藥證是中裕的階段性成功，公司原本是研發型公司，現在拿到藥證之後，之前 FDA 也有建議，因此公司將加速竹北廠建廠動作，人員 4 月進駐工廠，大多數產品都會在自己工廠生產，將轉型為全方位公司。

張念原表示，接下來要看的是行銷跟獲利，愛滋病已經有 30-40 年了，但是在過去 10 年沒有新藥，從 2007 年到 2018 年都是改良品，因此 FDA 很重視，愛滋病的問題是副作用很厲害，要吃其他藥，但是中裕的藥品沒有副作用。

對於 TMB-355 定價比別人高，張念原表示，中裕參考過去 3-4 年包括 FDA 孤兒藥跟突破型新藥，以及愛滋病相關藥定價，且美國大部分都是有私人保險，已經跟 10 家保險公司談過，原則上都沒有意見，因為後期病人如果沒有好好控制病毒，進出醫院花費更大。

張念原表示，TMB-355 歐洲註冊花費由行銷公司負責，歐洲指派荷蘭跟義大利來審核，之前已經跟荷蘭開過會，4 月在跟義大利開會，今年 7 月送件，預計明年上半年取得藥證。