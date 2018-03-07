〈中信金法說〉今年新台幣受兩大力量拉扯 匯率波動風險加大

中信金 (2891-TW) 今 (7) 日舉行法說會，財務長邱雅玲談到經濟展望表示，今 (2018) 年通膨有上升的趨勢，不排除台灣央行也有升息可能。新台幣今年受到稅改升息與美國貿易保護主義兩大力量拉扯，不過在後者影響下，亞洲貨幣承受升值壓力，新台幣可能落在 29~29.5 元，預期今年匯率波動風險會加大。

中信金去 (2017) 年稅前盈餘 447.26 億元，稅後純益 372.22 億元，獲利創金控成立以來歷史新高，年成長 33%，每股稅後純益 (EPS) 達 1.91 元。金控資本適足率由 2016 年 135.4% 提升至 138.8%，股東權益報酬率由 9.98% 大幅拉升至 12.77%。

其中子公司中信銀行依舊是獲利貢獻主力，含子行東京之星全年稅後純益 300.21 億元，而另一子公司台灣人壽全年稅後純益為 102.05 億元，年成長 107%。

中信金股利政策部分，邱雅玲表示，「也會維持去年基調，仍以現金股利為主，且現金股利將穩定成長。」法人預期，以去年獲利優於前年下，此說法或可視為暗示每股配發現金股利可望優於去年發放的 1 元。

談到美國稅改與升息的看法，邱雅玲認為，全球景氣增溫，GDP 和 CPI 都有向上趨勢，失業率也降到 4.1%，CPI 年增率 2.1%，看起來通膨溫和上揚，歐元區也溫和成長，景氣屬適度擴張，主要國家央行撤除寬鬆政策，市場預期聯準會升息 3 至 4 次。

台灣部分，邱雅玲表示，台灣為出口導向的經濟體，將受惠出口上揚，加上今年通膨有上升的趨勢，不排除台灣央行有升息的可能，但至於升息時間點，則要看通膨情況而定。

而新台幣部分，邱雅玲表示，今年受到稅改升息與美國貿易保護主義兩大力量拉扯，不知那邊會拉贏，但在美國貿易保護下，亞洲貨幣承受升值壓力，金融市場波動程度預期會比去年來得高，而新台幣極有可能落在 29~29.5 元的區間，預期今年匯率波動風險會加大。

至於升息對中信銀的影響，邱雅玲指出，若 FED 升息一碼，中信銀利息收入將增加約 3 億台幣。假設今年聯準會升息的動作符合預期，預期全行全年淨利差將擴大 3~5 個基本點，放款成長目標 7~8%，只不過升息的動作對銀行利差約需一季的反應時間。