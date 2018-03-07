可成股利誘人 連3天認購權證成交居冠

可成 (2474-TW) 董事會決議，每股配發 12 元現金股利，為公司掛牌來股利新高。觀察權證市場，可成股利誘人，吸引投資人看多，目前已連 3 日登上認購權證成交金額冠軍。

可成公布去 (2017) 年財報，純益為 218 億元，與 2016 年相當，每股純益 28.35 元，也接近 2016 年的 28.58 元，可成董事會決議，去年盈餘每股擬配發 12 元現金股利，高於前一年的 10 元。

此外，可成今年 2 月營收為 57.02 億元，較 1 月 81.86 億元，減少 24.84 億元，月減 30.3%，年成長 20.2%；累計今年前 2 月營收為 138.92 億元，較去年同期 96.05 億元增加 42.87 億元，年增率 44.6%。

可成表示，主要是受惠手機及 PC 產品需求較去年增加，推升前 2 月營收大幅成長，展望後市，隨著客戶新產品陸續進入量產拉貨期，預期今年營運將可維持強勁成長。

可成營收創佳績，外資對今、明年可成 iPhone 業務持樂觀態度，因此，普遍給予可成買進優於大盤的評等，包含歐系、美系、日系 5 大外資平均目標價在 400 元之上。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：可成群益 76 購 07(070298-TW)、可成群益 76 購 09(070461-TW)、可成群益 76 購 02(069809-TW) 等。