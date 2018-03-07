卜蜂去年獲利創高 EPS 5.35元 每股股利可望逾3元

飼料及肉品加工廠卜蜂 (1215-TW) 今 (7) 日公布去年全年財報，營收及獲利同創歷史新高，稅後純益為 14.33 億元，年增 13.57%，每股純益 5.35 元，而對於去年盈餘分派，將另召開董事會敲定，法人預估，卜蜂每股股利配發，將由每股 3 元起跳。

卜蜂將在 6 月 13 日召開股東會並改選董監事。

卜蜂去年第 4 季營收 51.05 億元，為單季歷史次高紀錄，年增 5.37%，毛利率 17.48%，季增 2.77 個百分點，年減 0.24 個百分點，稅後純益 3.89 億元，季增 21.86%，年減 5.98%，每股純益為 1.45 元。

卜蜂去年全年營收 198.5 億元，也創新高紀錄，毛利率 16.75%，年增 1.23 個百分點，稅後純益為 14.33 億元，年增 13.57%，每股純益 5.35 元。

卜蜂今年 1 月營收 17.67 億元，月增 2.97%，年增 7.32%。卜蜂同時積極推動多角化經營，增加食品加工，整體產品組合持續優化，種雞、蛋雞及食品加工效益自去年開始顯現，今年營運穩健成長，可望再創新高。

卜蜂已為雲林新廠的投資案動土，此新廠位於雲林縣科技工業區內，引進集團世界級最先進生產設備及飼料製造技術，將興建一座新世代具人工智慧 (AI) 自動化飼料廠，包括取得土地及第一期工程的投資金額達 16 億元，預計將在明年下半年量產。