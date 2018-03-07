OPEC小心了！美頁岩油搶亞洲市佔率 欲奪一哥地位

據彭博社消息，顧問業者 Wood Mackenzie 警告，石油輸出國組織 (OPEC) 要小心了！美國頁岩油生產商將從 OPEC 手上搶走更多亞洲市佔率，威脅 OPEC 在亞洲石油市場的一哥地位。沙烏地阿拉伯則調降 4 月亞洲輕原油售價，以捍衛亞洲市場。

連續月紐約輕原油 (CRUDE OIL_CLJ8)

Wood Mackenzie 研究主管 Sushant Gupta 指出，未來 5 年美國每天出口到亞洲的輕原油量將接近 130 萬桶，使亞洲煉油業新增的需求中，有 40% 將由美國頁岩油供應。他說：「這對亞洲是好消息，讓亞洲原油用戶有更多的選擇，並彌補亞洲國家原油產量下降的缺口」。

Wood Mackenzie 預計，到 2025 年左右，美國每天原油出口量將飆升至近 400 萬桶，與伊拉克、加拿大等國的的出口量比肩。

彭博報導指出，沙烏地阿拉伯國家石油公司 (Saudi Aramco)4 月起調降出售給亞洲的阿拉伯輕原油官方售價，每桶降 0.55 美元，降幅比市場預估的每桶 0.45 美元還大。新供應價是比中東杜拜 / 阿曼標準輕油市價每桶加碼 1.1 美元。

Aramco 也調降對東北歐及地中海區的供應價，及供應給美國的原油、超輕原油的價格。降價主要是因目前已進入需求淡季，及亞洲石油市場已成為各產油國的兵家必爭之地。

國際能源署 (IEA) 署長比羅爾表示，在美國產量增加的情況下，OPEC 產油國需要「重新考慮」他們的生產計畫。

瑞穗綜合研究所高級經濟學家 Jun Inoue 則稱，如果 OPEC 把市佔率拱手讓給美國石油生產商，他們的主導力量將進一步減弱。