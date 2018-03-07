沙烏地阿美CEO：「石油需求見頂」的擔憂 有點言過其實

沙烏地阿拉伯的石油公司並不畏懼電動車。

在準備向投資者出售公司股份之際，沙烏地阿美執行長向休斯頓聽眾保證，石油需求不會很快消失。

未來原油需求預測 圖片來源：Bloomberg

「我不會因’石油需求見頂’或’擱淺的資源’等評論而失眠，」沙烏地阿美執行長 Amin Nasser 周二在 CERAWeek 會議上表示。他在會上說：「關於世界沒有了探明和可靠能源來源也能正常運轉的想法，我們必須予以反駁。」 「石油和天然氣將繼續在全球發揮重要作用，在可預見的將來所有能源都將被需要。」

沙烏地阿美石油儲量估計有 2,600 億桶，它是沙烏地重新將自己定位為多元化經濟強國的核心。政府計畫今年出售該公司約 5% 的股份，可能成就一項創紀錄的公開發行交易。

IPO 問題

Nasser 在很大程度上避免談論 IPO，只是說會在沙烏地政府決定的「某時某地」發生。他此前曾多次表示 IPO 將於 2018 年底前進行。與之前的講話不同，Nasser 周二沒有給出任何時間表。

沙烏地石油大臣 Khalid Al-Falih 在時間上的表述有所軟化，1 月份時表示，「他希望」2018 年是沙烏地阿美 IPO 的適當時機。Al-Falih 過去曾表示，IPO 將「準備、准時」在 2018 年到來。

Nasser 和沙烏地阿美管理人士之後拒絕回答關於 IPO 時間的問題。

與此同時，越來越多的研究描繪了一張未來 20 年以後油價看跌的圖景，因為全球各地將使用更加環保的汽車。根據美國銀行和 BP Plc 的報告，電動汽車的迅速推廣可能意味著石油需求到 20 世紀 30 年代見頂，這可能令能源行業的機構投資者感到擔憂。

但 Nasser 批評「快速轉換是一種不切實際的期待」，並表示，在電能也完全變成清潔能源之前，電動汽車不會提供快速且成本低廉的碳減排。他表示，未來的交通運輸不會是內燃機和電動汽車之間的「或者」問題，他指出還會有包括氫燃料汽車和插電式混合動力汽車在內的替代方案。

「電池電動汽車將發展壯大，並在全球汽車領域發揮積極作用。」Nasser 說，「但鑒於轉型的競爭和複雜性，它們對 20% 的石油需求的影響不應該被誇大。」