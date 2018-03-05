頁岩油產量飆升 IEA：未來5年美國可望主導原油市場

國際能源署 (IEA) 週一 (5 日) 表示，未來 5 年，美國頁岩油產量會持續飆升，預估到了 2023 年，每日產量將增至 1,210 萬桶，可望主導全球原油市場。

根據路透社報導，未來美國不僅能與石油輸出國組織 (OPEC) 爭奪市場，其產油量，更持續逼近「自給自足」程度。

美國頁岩油產量飆升，顛覆全球原油市場；為了支撐油價，OPEC 和俄羅斯等產油國，採取減產協議因應，預計執行至 2018 年底。

過去 1 年，美國原油產量大增，IEA 估計，到 2023 年，平均日產量將增加 270 萬桶，至 1,210 萬桶。

此外，天然氣平均日產量，也將增加 100 萬桶，至 470 萬桶。

IEA 執行長 Fatih Birol 表示，未來 5 年內，美國在全球原油市場上的表現，將令人無法忽視。

Fatih Birol 之前指出，美國最晚將於 2019 年，超越俄羅斯，成為全球最大產油國。

IEA 資料顯示，2023 年，非 OPEC 產油國的產量，將增加 520 萬桶，至 6,330 萬桶，其中有近 6 成占比，來自美國。

相較之下，2023 年，OPEC 成員國的產量，僅增加約 75 萬桶。

IEA 稱，在亞洲經濟成長與美國石化業復甦帶動下，未來 5 年，全球原油需求，將以每年約 1.1% 的幅度增加。