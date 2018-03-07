兩韓峰會、貿易戰緩美元回落新台幣續升觸29.25

由於南北韓領袖計畫召開高峰會，加上全球貿易戰憂慮減輕，美元回落，亞洲主要貨幣兌美元走揚，日圓回升至 105 價位，新台幣兌美元今（7）日也呈現升值走勢，早盤觸 29.25 元、升值 3.7 分。

美國股市走勢震盪，最後仍收高，其中道瓊工業指數終場上漲 9.36 點或 0.04%，以 24884.12 點作收；那斯達克指數漲 41.30 點或 0.56%，收 7372.01 點。台股今日開盤跌 21.35 點，加權股價指數以 10762.99 點開出，目前翻紅上漲 10 餘點。

國際匯市部分，由於南北韓領袖計畫召開峰會抵消貿易憂慮，美元指數急跌，創 3 周來最大跌幅，韓元一度回升至 1061.93 韓元兌 1 美元，目前在 1069 價位，日圓也回升至 105 價位，一度來到 105.43 日圓兌 1 美元，而人民幣兌美元中間價來到 6.3294 元，較前一交易日升值 92 基點。

至於新台幣匯率，匯銀人士指出，雖然台股開跌，但在美元回落，亞洲主要貨幣兌美元走揚下，新台幣兌美元今日持續升值，以 29.265 元、升值 2.2 分開出，進一步觸及 29.25 元、升值 3.7 分，目前在 29.253 元震盪。



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