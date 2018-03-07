川普叫囂之後 歐盟將對華不銹鋼無縫鋼管反傾銷稅延長5年

在川普揚言將對進口鋼鐵和鋁產品加徵關稅後將對鋼鋁之際，歐盟 6 日宣佈將對華不銹鋼無縫鋼管反傾銷稅延長 5 年，繼續對中國涉案產品徵收 48.3% 至 71.9% 的反傾銷稅。

不銹鋼無縫鋼管是一種中空鋼材，廣泛用於石油、天然氣等輸送管道，又因重量較輕，也常被用於製造機械零件和工程結構。

中新網 7 日報導，歐盟對華不銹鋼無縫鋼管案源起 2010 年。當年 9 月，歐盟對中國涉案產品發起反傾銷調查；2011 年 12 月，終裁對中國涉案產品徵收 48.3% 至 71.9% 的反傾銷稅。

2016 年 12 月，為期 5 年的反傾銷稅到期後，歐盟發起反傾銷複審調查，直至 6 日宣佈將對華不銹鋼無縫鋼管反傾銷稅延長 5 年。

今年 1 月底，歐盟終裁對中國鑄鐵產品徵收反傾銷稅，2 月初又終裁對中國耐腐蝕鋼產品徵收 17.2% 至 27.9% 的反傾銷稅。

歐盟統計顯示，迄今歐盟針對進口鋼鐵產品共實施 53 項反傾銷措施，其中 27 項涉及中國鋼鐵產品，所占比例高達 50%。

對於歐盟所為，中方多次呼籲，希望歐盟切實履行中國入世議定書第 15 條義務，終止使用「替代國」方法，在反傾銷調查中給予中國企業公平待遇。

中方同時強調，解決鋼鐵問題的根本出路是各國共同行動，使全球經濟儘快走上穩定發展的道路，輕率採取貿易救濟措施無助於問題的解決。

另一方面，美國總統川普 3 月 1 日表示，美國將對進口鋼鐵和鋁產品加徵關稅後，歐盟公開予以批駁，強調將採取反制措施，堅決捍衛歐盟利益，又指將密切關注市場動向，如有必要將出手「保障」，維護歐盟市場穩定。

中國不銹鋼無縫鋼管概念股包括：寶鋼 (600019-CN)、久立特材 (002318-CN)、新興鑄管 (000778-CN)，今 (7) 日開盤，3 檔概念股均應聲下跌。