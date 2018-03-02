川普突召鋼鋁業高層開會 宣布下周對進口鋼鋁課重稅

彭博社引述知情人士透露，美國總統川普臨時通知鋼鐵及鋁業高層於美東時間周四中午 (台灣時間周五凌晨) 到白宮會面，或將宣布對進口美國的鋼鐵和鋁產品徵收分別徵收 25% 及 10% 的關稅，不過細節仍可能有變，部分國家可能獲豁免。川普表示，將在下周簽署命令。

知情人士指，川普及其顧問希望藉這場合，宣佈全面的關稅或配額措施，不過截至前晚，政府尚未敲定新政策內容，昨日的會議或僅討論潛在方案。CNBC 則在深夜報導，由於川普的顧問未能達成共識，周四很可能不會公布關稅內容。

川普昨 (1) 日發表推文稱，美國鋼鐵和鋁業等數十年來「被不公平的貿易和不良政策摧毀」，稱行業需要「自由、公平和明智的交易」，內容沒有指明中國。

圖：川普 twitter

美國商務部 2 周前公佈對鋼鐵和鋁進口調查的結果，指有關進口損害美國產業，並向川普提供 3 個考慮方案，包括實施全球性關稅、全球性配額，又或集中對那些損害美國產業的主要出口國實施更具針對性的舉措。

川普傾向對全球所有國家，實施全面及廣泛的懲罰性關稅，不過一些國家可能獲豁免。他早前曾矢言考慮對中國及其他國家的進口金屬產品徵收關稅。美國官員亦曾指責本土產能過剩的中國，將大量廉價鋼鐵和鋁製品推向全球市場。

川普政府內部對該問題一直存在嚴重分歧，曾長期在美國鋼鐵業擔任高層的商務部長羅斯 (Wilbur Ross Jr.)，強烈要求實施強硬保護措施，但白宮國家經濟委員會主任科恩(Gary Cohn) 等官員則呼籲謹慎行事。

新的進口限制措施勢必引發美國貿易夥伴強烈抗議，在商務部公佈報告後，貿易夥伴和盟友已紛紛表達不滿，稱若受關稅或配額打擊，可能以牙還牙。

綜合香港明報、文匯報報導，中國是全球最大的鋼鐵和鋁生產國，儘管對美國市場進口的金屬比重很小，卻被指產品在全球市場氾濫，拖低業界價格。美國商務部裁定鋼鐵和鋁進口損害美國國家安全後，川普政府一直考慮限制兩者進口的方案。歐洲官員認為，美方以國家安全為由，懲罰北約成員國於理不合，美國的行動將面臨世界貿易組織 (WTO) 的法律挑戰。

香港 5 大商會也認為，美國如基於鋁材與香港存在貿易逆差而推行有關措施，實際上違反自由貿易原則，亦不符 WTO 精神。

美國國防部長馬蒂斯 (James Mattis) 向川普游說對鋼鐵進口採取有針對性的措施，倘所有國家也受到關稅影響，可能會削弱美國與盟國的關係。彭博社稱，美方一旦採取限制進口的措施，可能損害與加拿大(美國鋼鐵最大供應國)、墨西哥等盟國的關係，並可能遭到中國報復。

中國鋼廠 (圖：AFP)

中國已對美國進口的高粱展開調查，並在研究是否限制美國大豆進口，可能會損害川普在一些農業州份的支持，但賓夕法尼亞州和俄亥俄州等「鐵鏽帶」州份支持加強制裁措施。

市場人士認為，個別行業或國家的貿易措施，通常不會對全球貿易產生重大影響。受影響的中國、韓國和墨西哥等，有可能選擇採取更強硬的反制措施進行報復，但報復力度不會太大，因為沒有國家希望升級至貿易戰。國家主席習近平近日已派出劉鶴赴美試圖化解緊張局勢。

中國外交部發言人華春瑩稱，美國過度使用貿易救濟措施，不僅無法實現美國國內有關產業的「復興」，反而將影響美國內就業，損害廣大美國消費者的福利。中方將採取必要措施，維護自身正當合法權益。

倘徵收關稅，美國從汽車到啤酒罐等價格將會上漲。飲品及汽車製造商等都警告，關稅措施可能會提高經營成本，令職位減少。

去年 4 月，川普指示商務部根據《1962 年貿易擴展法》第 232 條款，對進口鋼鐵和鋁產品進行調查。商務部已於 1 月向白宮呈交報告指，進口鋼鐵和鋁產品的數量和情况對美國國家安全造成威脅。川普依法可在 90 天內，決定是否採取商務部建議的措施。

美國股市週四應聲重挫。道瓊收低 420.22 點或 1.68% 至 24608.98。盤中一度大跌達 586 點，早場則一度上漲逾 150 點。Nasdaq 指數收低 92.45 點或 1.27% 至 7180.56。S&P 500 指數收低 36.16 點或 1.33% 至 2677.67。費城半導體指數收低 21.88 點或 1.61% 至 1340.14。