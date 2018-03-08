賓士和寶馬汽車在韓國銷量首次超過通用汽車

【財訊快報／周鈺敏】路透社報導，受惠於德國高階汽車品牌越來越受韓國消費者歡迎，賓士 (Mercedes-Benz) 和寶馬 (BMW) 上月在韓國的汽車銷量皆首次超過美國通用汽車(GM)。同時，在通用汽車宣布進行重大重組之後，受消費者的歡迎程度也轉趨向下。雖然韓國本土車商現代汽車和起亞汽車在市場佔據主導地位，但近年來德國高階品牌的市場佔有率逐漸上升，因其提供注重品牌的消費者更多選擇。



根據產業數據顯示，寶馬汽車 2 月銷量成長近一倍，達到 6118 輛，僅略低於賓士汽車。賓士 2 月在韓國銷量則較上年同期成長 12%，達到 6192 輛。



去年韓國成為賓士汽車在全球的第六大市場，此前排在第八位。



通用汽車上個月宣布計劃關閉在韓國其中一間工廠，並稱還在考慮其他三間工廠的未來，導致該公司 2 月份在韓國的零售銷量接近腰斬，只有 5804 輛。消費者擔心將失去售後服務等保障，令通用汽車在韓國的排名從長期以來的第三大汽車生產商，下滑至第六名。



通用汽車正尋求韓國政府的金援，並尋求當地工會在薪資和福利方面做出讓步，以便在韓國維持營運。週三通用與工會的談判未能取得具體成果，但已經有大約 2500 名員工申請自願裁員計劃。



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