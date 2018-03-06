賽德思董事長王雷受邀在121礦業投資大會就一帶一路戰略發言

香港 2018 年 3 月 6 日電 / 美通社 / -- 賽德思投資（「賽德思」）董事長王雷先生（Mr. Rani Jarkas）受邀在 2018 年 5 月 2 日至 5 月 3 日於香港舉辦的 121 礦業投資大會（121 Oil & Gas Investment）上發表演講。作為全球領先能源企業與專業投資人之間溝通與互動的平台，該會議為所有與會者創造了更多潛在的投資與發展機遇。

王雷先生將和與會的油氣公司高管及精英投資人分享他對中國「一帶一路」戰略投資機遇的見解，旨在開拓新的區域焦點以及更廣闊的市場，推動油氣公司和投資人通力合作，進一步刺激油氣行業總體的增長。

王雷先生表示：「『一帶一路』戰略將油氣公司以及投資人的注意力投向新的投資地域，同時以油氣產業發展為基礎，幫助沿線國家建立起紐帶。另一方面，通過流入資本和技術與本土資源的結合，將有大量投資機遇出現，從而為該地區的油氣行業注入活力並帶來進一步的產業升級；與此同時，參與的企業與投資人也有機會從中獲得可觀的財務回報，特別是考慮到古代絲綢之路沿線國家多為油氣儲量富饒之地。一直以來，憑借在與『一帶一路』戰略沿線國家持續的項目互動中累積的本土知識與關係網絡，以及紮實的行業專業性，賽德思將竭誠幫助行業參與者識別最具潛力的投資機遇。」

關於賽德思投資

賽德思投資是一家全球精品投資公司，專門向全球各地的領先機構投資者、企業、家族辦公室以及高淨值人士提供私人財富管理、資產管理和財務顧問服務。