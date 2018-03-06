川普鋼鋁關稅貿易戰 通殺亞洲同盟與敵人

去年川普決定退出跨太平洋夥伴協定 (TPP)，而新一波的鋼鋁關稅提議，將使美國與亞洲國家的關係更加遠離，僅管此貿易戰顯然將波及美國在亞洲的盟友，但川普目前表明將不會特別將任何國家排除在關稅之外。

澳洲智庫洛伊國際政策研究所的 Roland Rajah 表示：「這將成為最新也是最重要的信號之一，在川普的領導下，美國不是可靠的經濟夥伴。」

川普上週表示，他將「長時間進行」對進口鋼鐵徵收 25% 的關稅，以及對鋁產品徵收 10%，預計最快在本週將簽署正式命令，對於美國的盟友南韓來說，這是今年華府第二個損害其經濟利益的行動，稍早美國決定對洗衣機和太陽能電池板實施進口限制也對南韓造成傷害。

韓國汽車製造商已經開始出現反彈聲浪，現代汽車警告，為了應對川普的關稅計畫，可能會重新考慮在美國製造的車輛數。現代目前在阿拉巴馬州的工廠製造房車 Sonata、房車 Elantra 與 Santa Fe Sport 休旅車，而 Kia 汽車則是在喬治亞州組裝 Sorento 休旅車和 Optima 轎車。

豐田汽車計劃在阿拉巴馬州與馬自達汽車建立價值 16 億美元的新工廠，該公司表示，美國政府的決定「對汽車公司造成不利影響」，在美國銷售汽車的成本與價格將提升。

亞洲貿易中心執行董事 Deborah Elms 表示，川普政府對關稅決定的解釋，將引發一場全面性的貿易戰。美國以國家安全包裝實質上是保護主義的關稅決定，恐成為其他國家實施關稅的藉口。

澳洲前首相 Kevin Rudd 說，美國的盟友可能會遭受川普政府的影響，包含南韓、新加波與澳洲等。而川普決定退出 TPP 協議，也使美國損失一些與亞洲國家較低的貿易門檻，有 4 個國家為美國主要出口國。

卡內基國際和平基金會的 Douglas Paal 表示，川普對中國竊取智慧財產權啟動「301 條款」調查，若調查結果屬實，美國將可啟用條款對中國祭出懲罰性關稅，若懲罰真的如同川普所說的極為嚴苛，那麼貿易衝突將可能轉化為貿易戰。