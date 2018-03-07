中證監加大「四新」支持力度 A股續揚 分析籲勿躁進

市傳中國證監會正與滬深交易所研究推出中國預託證券 (CDR)。中國證監會副主席閻慶民對《中國證券報》表示，CDR 研究正在進行中，又指海外新經濟企業回歸時以 CDR 的方式更合適，這是國際慣例，也可以避免一些法律原則上的不適用。

兩會頻頻釋放利多，全國政協委員、中證監副主席姜洋表示，下一步中證監將改革發行上市制度，深化主板和創業板改革，加大對新技術、新產業、新業態和新模式 (簡稱「四新」) 的支持力度。消息刺激 A 股昨天繼續上揚。

對於海外上市「獨角獸」回歸 A 股目前的可行性，《中國證券報》引述姜洋回應稱，「我們只負責把路修好，願不願意開車是市場的事。我們的任務就是修路。」至於修路的時間表，他稱，「要看修什麼樣的路，修土路快得很，我們就按照政府工作報告抓緊修路。」

閻慶民也提到，新經濟體系裡面涉及的「同股不同權」企業回歸 A 股，相關政策會有所調整。

姜洋還透露了中證監下一步 6 項重點工作，包括改革新股發行上市制度、繼續推進股票發行制度改革、多層次資本市場體系建設、優先發展創投和天使投資、推動交易所債市與銀行間市場協調發展，以及引導期貨與衍生品市場健康發展等。

他表示，要大力推進多層次資本市場體系建設，繼續深化新三板改革，規範發展區域性股權市場，研究推進股權眾籌融資試點，統籌主板、中小板、創業板、新三板和區域性股權市場的定位分工，推進有機聯繫。

香港《文匯報》報導，監管層的積極態度，進一步提升了市場做多情緒。早盤兩市高開，之後滬綜指雖曾走低翻綠，但隨着周期股和金融股攜手發力，滬綜指也強勢反彈。截至 6 日收盤，滬綜指報 3289 點，漲 32 點或 1%；深成指報 11008 點，漲 132 點或 1.22%；創業板指報 1797 點，漲 1.92 點或 0.11%。兩市共成交 4982 億元人民幣。

上證指數走勢

盤中銀行股快速走高，收市整體升近 1%。多數個股有不同程度上行，成都銀行以近 4% 的升幅領漲，張家港行和平安銀行漲超 2%。不過四大國有銀行中，僅中國銀行收漲 0.72%；建設銀行、農業銀行和工商銀行均小幅下挫，跌幅分別錄得 0.25%、0.74% 和 1.06%。

展望後市，《投資快報》援引越聲理財分析，上證指數或以震盪整理為主，波動空間有限；創業板指數需繼續觀察能否突破年線壓力，可以以 5 日線作為強弱分界線。操作上，不宜過於激進，要控制好整體倉位元，市場機會以結構性為主，市場風格或呈現價值和成長交替演繹，均衡配置金融週期、科技成長股等優質品種。