雷軍：小米計劃進軍美國市場 最早今年起賣智能手機

中國手機生產商小米創辦人兼全國人大代表雷軍昨 (5) 日表示，目標在 2 年半內重拾中國手機「一哥」地位。對於會否來港上市，成為首批「同股不同權」企業，抑或會以 CDR(中國預託證券) 形式在 A 股上市，他一概不作回應。

《星島日報》報導，小米於去年 10 月的銷售額已突破 1000 億元人民幣，提早實現去年全年的銷售目標。雷軍在北京出席人大會議開幕禮時表示，小米現時在全球及中國的市佔率均排第 4，指「在過去一年小米業務產生巨大的逆轉，但仍未充分發揮小米模式的威力」，冀用 2 年半時間令小米重回中國手機「一哥」地位。

他指出，小米截至去年底止，已進軍了 73 個市場，在當中 9 個市場的佔有率都處於首 3 位，期內國際業務增長了 2.5 倍，而小米在其他海外市場發展亦順利。

早前有傳小米擬於中港 A+H 上市，有大陸媒體報導，小米將拿出少量比例股份，以中國預託證券形式在 A 股上市，目前已經由中金公司及中信證券開始有關籌備工作。

另外，近日市場傳出小米可能 4 月來港申請上市，並於 4 月「同股不同權」新例生效後立即入表，最快於 6、7 月在港上市，成為香港首批同股不同權的上市公司。

對於種種上市傳聞，或香港推同股不同權能否吸引小米來港上市，雷軍昨日在多次被追問下都稱「關於上市的事就不回應了」。

小米計劃今年在香港進行 IPO，集資至少 100 億美元，可能是今年規模數一數二的 IPO。小米的估值目標是 800 億至 1000 億美元，遠高於 2014 年上一輪融資所獲得的 460 億美元估值。

拓展市場方面，雷軍表示，小米一直考慮進入美國市場，計劃在今年底或明年初進軍美國，可能最早於今年起在美國銷售智能手機，進一步向歐美市場擴張。

小米是中國第 4 大智能手機製造商，近年在印度和東南亞等新興市場取得成功，並進入部分西方市場，例如今年早前在西班牙開店。目前小米已在美國銷售多種聯網設備，包括揚聲器、攝像鏡頭、電子秤等，但尚未開始銷售智能手機。

香港《明報》報導，進軍美國市場將為小米帶來不少挑戰，比如要面對蘋果 (AAPL-US) 和三星電子 (005930-KR) 在市場的主導地位。小米還必須與美國電訊商達成合作，否則無法打入該市場。

考慮到中國智能手機供應商在美遭遇阻礙，小米也可能受到影響。華為早前通過美國電訊商 AT&T 銷售旗下高端 Mate 10 手機的合作告吹，部分由於美國政界質疑此交易對美國國家安全構成威脅。

雷軍承認拓展海外市場不易，中國公司需花時間了解當地法規和消費者需求。