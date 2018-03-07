債市「壓力測試」要來了：CVS計劃發行史上最大規模之一公司債

摘要：美國第二大連鎖藥店營運商 CVS 宣布計劃發行價值 440 億美元的債券，以幫助其支付收購醫療保險公司安泰（Aetna）所需高達 690 億美元的費用，這是兩年多來規模最大的公司債發售，也是醫療領域公司債規模之首。周二，CVS 推出了 10 年期的債券，殖利率高出同期美國公債 175 個基點，約為 4.65%。

美國第二大連鎖藥店營運商 CVS 宣布計劃發行價值 440 億美元的債券，以幫助其支付收購醫療保險公司安泰（Aetna）所需高達 690 億美元的費用，這是兩年多來規模最大的公司債發售，也是醫療領域公司債規模之首。

目前史上最大規模公司債發行是 2013 年 Verizon 發行的價值 490 億美元公司債，用以購買 Vodafone 在 Verizon 的股權。

（圖片來自金融部落格 ZeroHedge）

周二，CVS 推出了 10 年期的債券，殖利率高出 10 年美國公債 175 個基點，約為 4.65%。據彭博社報導，CVS 的 30 年期公司債殖利率可能高出 30 年美國公債 215 個基點。

根據 MarketAxess 數據，周二 CVS 之前發行的 2025 年到期債券（殖利率 3.875%）價格上漲約 4 個基點，2026 年 6 月到期的債券（殖利率 2.875%）價格上漲 3 個基點。漲幅最高的是 2045 年 7 月到期的債券（殖利率 5.125%），高出 7 個基點。

投資者表示，CVS 將出售兩年期到 30 年期不等的債券，除了新 30 年期債券外，所有債券都將包括一項特殊的強制性贖回條款－－如果 CVS 在 2019 年 9 月 3 日之前未完成對安泰收購，CVS 必須以 101 美分的價格購回這些債務。

在 CVS 宣布發行債券之後，標普 500 下調了 CVS 債券評級，由 BBB + 降至 BBB，稱債務的大幅增加將導致公司財務風險狀況大幅增加。該公司的 EBITDA 將由 2.9 倍增至 4.5 倍。但標普認為 CVS 的前景依然穩定，預計該公司將償還一部分債務。

去年 12 月，CVS 宣布通過一次現金加股票交易以約 690 億美元的價格收購美國保險公司巨頭安泰。CVS 是美國最大處方藥零售商和第二大藥品福利管理機構，而安泰是美國最大的保險商之一。這項併購交易是否會被美國監管機構批准最快要到今年後半年才知道，但是 CVS 希望搶在聯準會升息之前提前融資。

隨著美國利率的上漲，導致近期公司債殖利率不斷攀升，債券價格下跌，以及整體債務銷售的下降。根據標普全球公司的數據，1 月和 2 月美國投資級公司債券發行總額為 2170 億美元，而去年同期為 2560 億美元。

近年來全球的利率的下跌推高了對全球投資級債券的購買。2017 年發行的公司債總額為 3.32 兆，創下歷史紀錄。而今年由於美國利率的上漲，美國公司債的外國買家已經有所減少。彭博社巴克萊銀行債券指數自 1 月 1 日以來已經下跌 2.81%。

周二截止發稿，CVS 股價下跌 1.5%，過去 12 個月內累計下跌 16.6%，同期標普 500SPX 上漲 14%，道指上漲 18%。

『新聞來源／華爾街見聞』