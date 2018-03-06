大商所：將研究推動棕榈油、黃大豆2号等期貨國際化

大連商品交易所副總經理許強近日在2018(馬來西亞)國際棕榈油大會上緻辭時表示，目前，中國證監會已批準同意在鐵礦石期貨上引入境外參與者。下一步，大商所將在鐵礦石期貨國際化平穩落地、穩健運行的基礎上，總結經驗，進一步研究推動棕榈油、黃大豆2号等作為開展國際化業務的農産品期貨品種，推進期貨市場對外開放進程，擴大衍生品市場服務實體經濟的外延。

據介紹，油脂油料是大商所的傳統品種系列，品種交易曆史長，市場流動性好，産業參與程度高，市場功能發揮比較充分。2017年大商所五個油脂油料期貨品種共成交3.14億手，成交額12.94萬億元，日均持倉243.87萬手，參與交易的客戶共46.47萬個，其中法人成交和持倉占比分别為28%和57%。大商所油脂油料系列品種期現貨價格相關系數均在0.9左右，期貨價格已經成為企業每天參考的重要價格之一。

許強表示，棕榈油是中國與馬來西亞市場共有的一個品種，2007年上市以來始終保持穩步發展態勢。由于該品種市場運行穩健、具有國際性特點，2015年大商所選擇該品種第一個開展了夜盤交易。

許強還表示，2018年是大商所從單一、封閉的商品期貨交易所向多元、開放的綜合性衍生品交易所轉型的決勝之年和全面建設國際一流衍生品交易所的開局之年。大商所將進一步加強與馬方的合作，通過産業大會、交流培訓等多種方式豐富完善服務方式和手段，引導更多的國内外企業、機構和投資者積極參與到期貨市場中來，實現各方共赢。

來源：中國證券網

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