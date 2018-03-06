川普關稅衝擊美國能源業 油管需求要靠足夠的國外鋼材提供

美國總統川普計劃對進口鋼鐵和鋁課徵高額關稅，正好打中能源行業的弱點，因為該產業一直在努力鋪設足夠的油管以容納美國的原油生產。

阿拉斯加共和黨參議員 Daniel Sullivan 周一在 IHS Markit 的 CERAWeek 能源會議上發言表示，他不同意全面性的課徵關稅，因為這將提高能源部門的成本。

「有一種方法可以聚焦在真正的問題，也就是中國身上，並且同時仍能與我們的盟友保持一致，而非疏遠他們；但我擔心現在這種做法可能會帶來反效果。」Sullivan 說。

Sullivan 稱讚川普試圖解決廉價鋼材進口問題，但表示川普政府應該聯合合作夥伴，共同解決中國鋼鐵行業產能過剩問題。他表示，川普也可能打算阻礙中國鋼鐵中轉，因為這些國家為免遭受關稅打擊，購買中國產品將其重新製造後，再運往美國。

在貿易戰中，Sullivan 說他擔心其他國家可能會透過對海鮮產品和能源供應等產品徵收關稅來懲罰他的選區州。

美國能源產業目前正在休斯頓召開會議，美國石油產量創造新紀錄，國際能源署 (IEA) 周一表示，未來 3 年美國將占世界石油成長的 80%。

Plains All American Pipeline CEO Greg Armstrong 在會中指出，他整個周末都在了解關稅議題。川普提出對鋼鐵的 25% 關稅涵蓋了某些美國無法生產的產品。製造 26 英寸油管所需的鋼材目前有 3 個國家有能力生產，裡面沒有美國。

中國仍是主要鋼管的生產國 （圖: AFP）

「我們還是活得下去，但這是一個比頭條新聞更棘手的問題。」Armstrong 說。

根據 Tudor, Pickering, Holt and Co. 股票研究主管 Colton Bean 的說法，一條油管的成本可能在每英里 200 萬至 600 萬美元間，具體數字取決於鋪設的地形。材料占公司總成本的 15% 至 20%，鋼鐵是其中的一部分。如果徵收關稅，Bean 預計油管建設成本可能會上漲 3% 至 5%。Bean 說，正在建設中的油管早已收購了足夠的鋼鐵，但預計 2020 年後的油管計畫可能會陷入困境。

IEA 執行董事 Fatih Birol 表示，現在談論關稅如何影響該機構對美國石油生產的成長前景尚言之過早。不過，他表示關稅不太可能會阻止原油出口。

「成本是一個關鍵問題，但我可以告訴你，即使它在這裡和那裡產生了一些影響，生產成長如此強勁，相關的經濟利益如此豐厚，（美國原油）還是能找到出口市場的。」