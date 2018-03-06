雪糕男孩的美味冰棒 你嘗過了嗎 顛覆想像創新枝仔冰 酒酒橙法+ 蕉你登大人

人生有夢最美！但夢想再美，都禁不起一再地蹉跎。

在台南有一群年輕人絕對是超級行動派，有人為了傳承一碗阿嬤的麻油酒香米糕，有人想做出足以光宗耀祖的客家菜，有人為了女兒烤出健康又歡樂的雞蛋糕，有人將美好的旅行記憶化作味道延續… …

沒有雄厚的資本，靠著一股熱血，他們駕著小小攤車勇敢前行，瞎密攏不驚。

【撰文．攝影─FION】

Lovi's 巷弄手工雪糕舖

地址: 台南市中西區新美街 189 號 2 樓

電話: 0968-380-665

https://www.facebook.com/lovistainan/

營業時間: 週一至四 12:00∼19:00；週五至週日 12:00∼20:00

所有資訊以店家公告為準，建議出發前再次與店家確認

吃冰，普遍來說是一件令人感到雀躍的事，那是一種代表幸福與快樂的甜美滋味，在台南有個雪糕男孩，騎著用川崎打檔車改成的攤車穿梭在小巷弄。大學曾到比利時擔任交換學生的他，跟著冰淇淋去旅行，吃遍了 47 家冰淇淋店，撰寫「世界冰淇淋地圖」部落格，透過冰淇淋將旅行的記憶與美好的味覺體驗有了連結。位於愛爾蘭都柏林的 murphy icecream 令他印象最深刻，除了冰淇淋美味獨特，這裡每一個店員都像老闆一樣專業、友善而熱情，在吃冰過程中感受人情，連帶對城市的印象也美好了起來。

冰涼雪糕裡有暖熱的人情

回到台灣後，曾經在連鎖冰淇淋店工作的他，發現店員幾乎和客人之間沒有互動，這讓他有點小失望。於是興起了創業的想法，希望找到一個避開人潮的角落，可以讓人安靜好好吃一支冰的地方。有天經過百年老餅舖舊來發，小街的尺度剛剛好，常常會有厝邊頭尾聚集在這裡，感覺充滿人情味。當時不知道哪來的勇氣，就厚著臉皮問餅舖可否在外頭擺攤賣冰。竟然得到第五代老闆應許，於是意外展開了他的擺攤人生。現在回想起來覺得不可思議，「大概是第六代的小童老闆愛吃冰吧，她真的從一歲開始吃我的冰吃到現在！」雪糕男孩開玩笑地說。

冬天吃雪糕等個一分鐘吃軟硬更適中。

老街裡的創意枝仔冰做生意的人都希望在人潮越多的地方越好，但他卻想要在沒那麼商業化、步調慢一點，可以邊賣冰邊跟客人聊聊天的地方。創業之初很拼，幾乎每天都出攤，只有週一公休，每天早上 9 點製冰，1 點半出攤，終於慢慢建立起知名度。最近雪糕男孩在新美街有了實體店舖「巷弄手工雪糕鋪」，雖然俗稱米街的新美街米店已沒幾間，但這一帶老的旅社、香燭店、米店、文具店、寺廟，與新的咖啡館、餐廳、小酒館交織出和諧的氛圍。由於多了店員 cover，除了偶爾因為市集活動會開著小攤車出動，其他時間就可以專心做研發，目前總共擁有 20 幾種創意口味的雪糕。不加水、不含乳化劑，大量使用當季水果等天然食材。獨特的大人味雪糕：木瓜牛奶加貝禮詩奶酒；柳橙、蔓越梅加上君度橙酒、萊姆酒；香蕉牛奶加萊姆酒，讓人徹底顛覆對枝仔冰的想像！

好吃的雪糕開賣前當然要自己先試吃啊！(圖片提供│Lovi's)

店狗柴犬阿鐵淡定坐在晾餅棚架下陪大家吃冰。

小朋友注意！今天帶訂正過的考卷來可以換雪糕喔！

來源：《行遍天下》 2018 年 3 月

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