兩片吐司一道菜鹹鹹甜甜每天吃也不會膩

菓子手作吐司盒子

週一至週六 16:00∼20:00 台南市東區崇善路 187 號 (千香漢堡騎樓)；

週二至週四 06:30∼09:30(週二、週三崇善路跟德光街口，週四南門路跟健康路口)

https://www.facebook.com / 菓子手作吐司盒子 - 769555816422318

從事餐飲業 10 幾年，擺攤當了老闆後，雖然風吹雨淋辛苦，卻也省了租金、行銷費用、可以將成本投資在好食材上。其實熱壓吐司不難，辛苦的是裡頭的餡料。備料與餡料製作，佔據了每天大部分的時間。凡事堅持親力親為，招牌上的比熊犬 Logo 是自己畫的，餡料也都是自己做的。從事餐飲業 10 幾年，擺攤當了老闆後，雖然風吹雨淋辛苦，卻也省了租金、行銷費用、可以將成本投資在好食材上。其實熱壓吐司不難，辛苦的是裡頭的餡料。備料與餡料製作，佔據了每天大部分的時間。凡事堅持親力親為，招牌上的比熊犬 Logo 是自己畫的，餡料也都是自己做的。

每種餡料都像一道菜讓人驚艷

最夯的手作漢堡肉口味，嚐起來口感鮮嫩多汁，選用上等黑豬肉、洋蔥、蛋、麵包粉製作成的漢堡肉，加上自製醃黃瓜、起司片後送入熱壓吐司機，3 分鐘就完成了一個美味的吐司盒子。還有黑糖蛋糕、巧克力布朗尼也都是菓子闆娘自己烤的。營業時間有早餐以及下午茶兩個時段，手作漢堡肉、抹茶黑糖等熱門的口味最好前一天就在粉絲頁上私訊預定。固定每月推出新研發的限量口味熱壓吐司，還預告最近要推出的秘密武器是芋頭，限量是殘酷的，請大家密切關注粉絲頁訊息。五百元以上就接受外送，成為許多台南當地辦公室的下午茶點心盛品，不過外送需要前兩天預約。

限量是殘酷的！快來～快來～～

一開賣騎樓就會圍滿人潮的人氣點心。

今天搶不到沒關係，明天還有秘密口味限量 12 個！

焦糖蘋果熱壓吐司盒子 / 30 元

用肉桂、奶油、糖、檸檬炒的焦糖蘋果、淋上焦糖醬、撒上杏仁片無敵好吃！

限量焦糖鮮奶茶 / 30 元

冬天最適合來杯熱呼呼的鮮奶茶，濃醇的奶茶含有豐富的香料。

漢堡排 / 30 元

上等黑豬肉、洋蔥、蛋、麵包粉做成的漢堡肉，加上醃黃瓜、起司片，吃來飽滿多汁。

來源：《行遍天下》 2018 年 3 月

更多精彩內容請至 《行遍天下》