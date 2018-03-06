【大行報告】大和：内地取消數據漫遊費 中移動及聯通受影響較大

大和發表研究報告指，内地政府要求電訊商降低流動數據收費30%，以及撤銷漫遊數據收費，相信中移動(00941-HK)及聯通(00762-HK)的影響會較中電信(00728-HK)為高，因中移動在鄉郊地區佔主導，而聯通則在于部份地區推出較便宜的無限數據計劃。

内地政府于人大會議中提到，將撤銷本地漫遊費，下調流動數據收費，以及在城鄉中加快建設高速網絡，和擴大外商投資，大和預期下調流動數據費收費未必會有很大影響，因仍有4G周期、在現有月費框架下提供更多數據優惠、不過撤銷漫遊數據收費影響則較大。

該行又指，目前電訊商的計劃分兩類，包括本地及全國性的用量，以讓不同客戶可按需要選擇，目前需留意未來以本地為基礎的額外數據補貼，會否适用于漫遊政策，如果是，電訊商需要改變目前應用的市場策略，或修改目前的收費政策，以應對收入風險。

該行表示，對電訊商的影響需待詳細政策出台，但以過去數年的實施情況，相信政府會對營運商留有餘地，同時雖以「标題」單獲來看屬負面，但相信未來數月會趨明朗化。大和重申對内地電訊業正面看法，予内地三大電訊商「買入」評級，認為以企業價值倍數計，估值吸引。

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