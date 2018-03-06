【大行報告】花旗：取消數據漫遊費影響盈利 降三大電訊股目标價

花旗發表的報告指，總理李克強在3月5日公布，内地電訊商將在2018年取消本地數據漫遊收費，早前多家電訊商已先發制人削數據漫遊費，料2018年第三季可全面取消本地數據漫遊費用。該行認為措施對2018財年盈利會帶來7%至14%的負面影響。

對中移動(00941-HK)而言由于經營開支控制較嚴，料所受影響將較中聯通(00762-HK)及中電信(00728-HK)輕微，該行將中移動2018至19年盈利預測每年削減7%，目标價由107元降至95元，維持「買入」評級，并為該行首選。

該行降中聯通2018至19年盈測13%至14%，目标價由14元降至12.5元，評級「買入」。而花旗對中電信2018至19年盈利預測每年降低11%，目标價由4.2元降至3.75元，評級「中性」。該行認為針對減價相關因素已反映在股價上，基于早前估算較保守，認為中移動及中聯通盈利表現有機會較佳，而收入增長轉好勢頭有望成為中聯通的催化劑，中移動的催化劑會是派息比率持續提升。

花旗認為，取消數據漫遊費將降低數據價格，將2018年預測流動收入下調約2%，現時内地電訊商已將部分省級無限數據計劃轉為本地數據計劃，并在部分4G組合中推出統一的定價，早前降低整體數據定價似乎未為電訊商盈利帶來顯著影響，進一步調整計劃或有機會減低流動數據收入增長。

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