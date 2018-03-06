【大行報告】中金料中資石油股在手現金充沛 有望支撐更高股息派發

中金發表報告表示，預計中石油(00857-HK)、中石化(00386-HK)和中海油(00883-HK)將分别于3月22日晚、25日晚及29日下午公布2017年業績，料上遊油企的盈利按年大幅度恢復。中石油早前已經預告了2017年扣非歸母淨利潤可能提升835%至949%，業績大幅提升可能主要受益于油價的上漲，以及2016年低盈利基數。該行預計中海油2017年扣非歸母淨利潤亦有望提升近3倍。

該行維持中資三大油公司2017至2019年每股盈利預測，及H股目标價不變，重申三家公司港股均為「推薦」評級，予中石油H股目标價8.5元、予中石化H股目标價8.35元、及予中海油目标價15.63元。

該行估計，中石化煉油和營銷板塊于去年第四季的利潤，有望從去年第三季的疲弱狀態中強勁反彈，預計中石化2017年扣非歸母淨利潤可能增長24至46%。

該行又指，中資石油股充沛的在手現金，料有望支撐更高的股息派發，預計三大油公司去年末在手現金均有望按提高，從而使得能夠再次派發特别股息，預計中石化和中海油的股息率均可能超過4%。

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