媒體稱證監會最高層曾與雷軍面談 希望小米回A上市

小米會在哪里上市?

3月5日上午，《中國企業家》記者在人民大會堂成功“堵”到人大代表雷軍。他表示港交所推進“同股不同權”將會促進互聯網企業尤其是科技創新企業在香港上市，“因為這認可了創始人在高科技企業和創新企業中的價值。”

這是否會吸引小米前往香港上市，雷軍并未給出明确回複。在記者幾次追問下，他還是表示“不回應上市問題”，随後擠出人群。

事實上，臨門一腳的關鍵時刻，小米的上市卻充滿不确定性。從最初外界熱議去香港上市，到後來的“A股+H股”，現在則懸而未決，沒有定論。

一位與小米有過密切接觸的知情人告訴《中國企業家》，“證監會最高層曾與雷軍面談過，小米現在比較成熟，希望能回來(A股上市)。”

兩會期間，互聯網上市公司大佬紛紛表態願意回A。在這樣一種特殊背景下，上述人士表示，小米目前承壓嚴重。

港股上市+CDR的可能性最大

一位券商負責人認為，小米上市路徑選擇有三個：

一是A股上市，不僅在架構上“傷筋動骨”，還要面對重重壓力，承受稅負成本、外匯進出境成本以及時間成本。考慮到A股日前對新經濟企業的獨角獸公司一路綠燈的政策，即便前兩個成本相對容易應對，時間成本是最大障礙。

第二種是“A+H”，此前媒體曾報道小米或采用此種方式上市，但上述分析師認為，這種描述并不精确。A+H需要上市公司必須在境内注冊，但小米目前仍然采用VIE架構，離岸公司Xiaomi Corp.是在開曼群島注冊，通過VIE架構控制小米科技有限公司。如果想要實現A+H，小米需要對公司架構重新調整，成立新的上市主體。這樣一來，很難确定能否在今年上市。

三是采用紅籌+CDR方式，先在香港上市全球發行，之後快速在國内A股發行CDR。

CDR對公司架構沒有什麽要求，分析人士指出，不适用中國公司法，相當于在國内發了個金融産品。

在國内資本市場，CDR曾有先例。據財新報道，早在21世紀初，證監會就考慮以這種方式把海外上市的“中字頭”企業接回來，但并未成行;2008年提出搞國際板，也是嘗試讓300多家紅籌回歸，卻不了了之。這次再提CDR，劍指海外上市的科技互聯網企業。

對于阿里巴巴、百度、京東等已在美國上市的公司而言，可以後續在A股發行CDR。而市值不到50億美元的在美上市中概股，則并不在證監會此次密切關注的範疇内。小米無論是從體量還是所處的行業，都深得證監會關注。

上述負責人認為，小米大概率會采用紅籌+CDR的方式，如果采用這種方式，小米最快可以在下半年上市。這樣小米既可以實現境外上市，股票也能以CDR的形式在A股流通。

通常情況下，CDR在一家公司中的占比不會太高，有一定流通性即可。但CDR在國内到底如何發行，目前還沒有進展。“主要是技術問題。”

至于小米上市後的估值，《財經》此前曾報道，根據獲取的内部材料顯示，小米在年初召開上市啓動會，擬估值2000億美元左右。

這一估值是否過高?上市人士認為，并非不可能。“小米股東苦熬多年，另外，香港資本市場很認可大陸的公司。”

2016年3月，雷軍曾表態“小米五年之内不會上市”，兩年之後，上市已經板上釘釘，小米為何會突然加快上市步伐?一位業内人士認為，在經曆2016年低潮之後，小米無論在體量還是資本市場都重獲信心，而此時上市無疑是最佳時間點。

雙方拉鋸

從近期證監會和港交所的動作可以看出，雙方都在力争拉攏優質公司。

2月26日，新華社發文《中國資本市場的“BATJ夢”該圓了!》，随後、李彥宏、丁磊、劉強東等人均在兩會期間表態，“積極響應國家号召，非常願意回A股。”

一位與證監會等機構溝通密切的人士用“決心特别大”來形容證監會此次調整的態度。他理解此舉是證監會希望未來A股有一批穩定增長的新經濟公司，“目前A股大市值的公司并不多，有的話也是偏傳統行業。”

此前財新網曾報道，第一批入圍CDR名單已出爐，共有8家企業，除了BAT以外，還有攜程、微博、網易以及香港上市的舜宇光學。針對這個說法，上述人士并未直接回應，隻是表示證監會已經開始與部分美國上市的中國公司接觸，有的非常積極，有的不夠積極。

積極擁抱的公司一方面有融資需求，另一方面它的投資人和消費者合一的效益會放大。而不太積極的公司則更多考慮，身家性命都在境外，董事會一般都已國際化，現有股東往往手握投票權，很難解釋這一行為。此外，在國内市場以特别高的溢價發行，也不現實。

随着境外上市公司回國發CDR一事的發酵，那些未上市的互聯網公司受到波及，也開始考慮留在國内。

目前的情況是，隻要符合新經濟獨角獸公司要求，證監會“一路綠燈，”近期籌備上市的富士康工業互聯網公司就是有力佐證。IPO招股書中顯示，這家公司持續經營時間未滿三年，并且跳過了一兩年的排隊期，“雙方互相配合，未來證監會的動作會超出大家想象。”另一位與監管層密切接觸的人士表示。

與此同時，香港資本市場最近也利好動作不斷，2月底，港交所發布《新興及創新産業公司上市制度市場咨詢》，就接受同股不同權公司、未有收入的生物科技公司等新興及創新産業公司上市的修例，再次咨詢市場意見。

來源：中國企業家雜志

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