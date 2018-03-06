【異動股】稀土永磁板塊拉升走強 華東科技(000727-CN)漲停

早盤，稀土永磁板塊拉升走強，截止發稿，華東科技(000727-CN)漲停報2.61%，威華股份(002240-CN)漲6.71%報16.85元，正海磁材(300224-CN)漲4.11%報9.10元，盛和資源(600392-CN)漲3.34%報17.66元，江粉磁材(002600-CN)漲3.10%報8.32元，廣晟有色(600259-CN)、五礦稀土(000831-CN)漲超2%，銀河磁體(300127-CN)、北方稀土(600111-CN)、甯波韻升(600366-CN)、橫店東磁(002056-CN)等股紛紛上漲逾1%。

消息上，2017年因價格快速上漲而備受市場關注的稀土産品，2018年初再度出現利好行情。

春節過後，國内稀土類産品随着下遊需求放量出現價格明顯上漲，稀土産品價格就開始上揚。代表産品氧化镨钕市場報價從不足35萬元/噸，一周時間内上漲至近37萬元/噸。雖然需求出現明顯提振，但稀土廠商開工率不高，導緻市場供需環境出現改變，廠方囤貨惜售，看漲情緒明顯。

據生意社數據顯示，當前镨钕氧化物市場報價在36萬元/噸上下，近7日漲幅超過9.1%，較2017年12月中旬漲幅已超過20%。此外，氧化镨、镨钕合金近7日漲幅也超過3%。

業内人士認為，雖然2017年以來快速上漲，但當前稀土價格仍未達到高位。随着行業旺季來臨，上半年稀土價格有望持續走高。值得關注的是，随着新能源汽車産業的發展，稀土作為上遊資源未來需求量也有望再度提升。

在全球範圍内的稀土下遊應用中，磁體應用占比高達36%，居首位。中國範圍内磁體應用占比更大，達到了42%。永磁材料受益于新能源汽車、節能風電、節能空調、汽車EPS(電動助力轉向系統)、電子工業等前景較好領域的廣泛應用而需求良好。

安信證券最新研報稱，稀土随着節後采購需求增加，産業低庫存補庫意願較強，供給方面受“打黑+環保”影響邊際趨緊，價格有望持續回升。同為新能源汽車上遊材料，钴锂持續上漲也有益稀土板塊熱度重聚，再疊加自身基本面邊際改善，稀土板塊近期表現值得期待。

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