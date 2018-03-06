港股早段升近400點 騰訊(00700-HK)重上430元

美國股市結束4連跌，並且勁升逾300點，帶動亞太區股市早段紛紛上揚，日本股市早段升逾400點，港股亦高開494點，其後升幅收窄。恆生指數最新報30266點，升380點；國企指數最新報12155點，升163點。

股王騰訊控股(00700-HK)最新報434.8元，升2.3%，其他科技股方面，易鑫集團(02858-HK)最新報6元，升0.8%，剛獲納入港股通的眾安在線(06060-HK)最新報66.8元，升0.4%，閱文集團(00772-HK)最新報75.7元，跌0.1%。

內銀股今早普遍上揚，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報7.89元，升1.4%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.66元，升1.8%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.2元，升1.4%。

內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報82.1元，升1.9%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報23.05元，升1.8%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報37.7元，升0.9%。

中資電訊股方面，中國移動(00941-HK)最新報70.6元，升0.4%，中國電信(00728-HK)最新報3.38元，升0.9%，中國聯通(00762-HK)最新報9.44元，升0.9%。

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