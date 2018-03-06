【異動股】獨角獸概念股繼續走強 天華超淨(300390-CN)等股開盤漲停

今日早間，A股市場獨角獸概念股繼續走強，天華超淨(300390-CN)開盤漲停報7.83元，綜藝股份(600770-CN)開盤漲停報7.35元，昆藥集團(600422-CN)漲7.58%報9.93元，衆生藥業(002317-CN)漲5.01%報11.10元，信邦制藥(002390-CN)開盤一度漲超8%現漲3.15%報8.52元。
消息面上，被稱為醫藥界的“華為”、“最貴新藥研發公司” 的無錫藥明康德新藥開發股份有限公司已披露了《招股說明書》，回“A”之旅提速。A股上市公司中，昆藥集團(600422-CN)、信邦制藥(002390-CN)均通過常州平盛股權投資基金合夥企業參股上海金藥投資管理有限公司，而上海金藥為無錫藥明康德主要發起人。衆生藥業(002317-CN)與藥明康德有多項藥物研發的戰略合作協議。
另外，綜藝股份(600770-CN)旗下神州龍芯推出了具有完全自主産權的龍芯CPU-IP核，徹底改寫了中國信息科技“有芯無核”的曆史，是被市場忽視的國産芯片獨角獸。
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